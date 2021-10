Lasagne mal anders: Rezept eines Kettershausers im Magazin "Schwaben kocht"

Ein Rezept von Alexander Walter hat es in die neue Ausgabe des Magazins "Schwaben kocht" geschafft. Es ist nicht das erste Mal, dass der Kettershauser Kochtipps weitergibt.

Sauerkraut-Lasagne klingt für manchen ungewöhnlich. „Aber die Kombination von Sauerkraut, einem der bekanntesten Nationalgerichte Deutschlands, und Lasagne, dem Klassiker aus Italien, schmeckt auch ungewöhnlich lecker“, sagt Alexander Walter. Deshalb steht sie bei ihm und seiner Frau Gitti manchmal auf dem Speiseplan. Damit auch andere Feinschmecker fruchtig-saures Kraut zwischen dünnen Nudelschichten genießen können, hat der Kettershauser sein Rezept für die neue Ausgabe von Schwaben kocht, ein Magazin unseres Verlags, eingereicht. Insgesamt 70 Kochtipps der Leserinnen und Leser wurden ausgewählt.

Ursprünglich hat der 61-Jährige den Beruf des Kochs erlernt und später eine Ausbildung zum Kunstbauschlosser absolviert. Obwohl er jetzt als Fachberater in einem Baumarkt arbeitet, ist Kochen immer noch seine große Leidenschaft. Dazu gehört für ihn natürlich auch das Ausprobieren von neuen Gerichten. Die vom SWR-Fernsehen regelmäßig ausgestrahlte Sendung „Kaffee oder Tee“ hat ihn zur Sauerkraut-Lasagne inspiriert. „Als ich sie kurze Zeit später daheim auf den Tisch gebracht habe, hat sie meiner Frau und mir super geschmeckt“, sagt Walter. Deshalb werde er diese deftige Speise, die prima in die kommende kältere Jahreszeit passt, bestimmt wieder kochen.

Magazin ist auch in Illertissen und Babenhausen erhältlich

Bereits mehrfach hat der Kettershauser Rezepte für Magazine unseres Verlags zur Verfügung gestellt. Seine Anleitungen für Hawaii-Torte und Löwenzahngelee wurden in Zuckerguss-Heften veröffentlicht. In einer Ausgabe von Schwaben kocht war er im Jahr 2017 mit „Äbrachern“, einer Kombination aus Kartoffelbrei, Spätzle und Röstzwiebeln, vertreten. Auch sein Rezept für gefüllte Fleischküchle wurde abgedruckt. Für das Magazin Grillgenuss hat Walter sein Spezialrezept für eine mit Zitrone und Rosmarin gefüllten Forelle verraten. „Ich freue mich, wenn andere Menschen genauso viel Genuss an einem leckeren Essen haben, das noch dazu schnell und einfach zubereitet werden kann“, sagt er.



Info: Das neue, 83 Seiten starke Magazin Schwaben kocht ist bei den Service-Partnern unserer Zeitung, zum Beispiel Buch & Musik in Illertissen und Papeterie Dilger in Babenhausen, sowie online unter www.augsburger-allgemeine.de/shop erhältlich.