Kirchhaslach startet Suche nach neuem Bürgerheim-Pächter

Plus Das Kirchhaslacher Bürgerheim ist Schauplatz von Hochzeiten, Geburtstagen, Vereinsfesten. Damit das so bleiben kann, sucht die Gemeinde einen neuen Betreiber.

Im Bürgerheim in Kirchhaslach sind schon viele Feste gefeiert worden. Hochzeiten, runde Geburtstage, auch Erstkommunionen und Theaterpremieren. Ob das weiterhin möglich sein wird, ist aktuell ungewiss. Die bisherigen Betreiber - Ehrenamtliche - werden die Bewirtung nicht mehr lange übernehmen. Es sei eine "Menge Arbeit", die sie zu bewältigen hatten und haben, sagt der Bürgermeister. Doch wer wird sich dann künftig um die Aufgaben kümmern? Die Gemeinde macht sich auf die Suche nach einem Pächter oder einer Pächterin.