vor 20 Min.

Kirchplatzsanierung in Bellenberg wirft Fragen auf

Die Leitungen am Kirchplatz in Bellenberg sollen saniert werden.

Die Räte suchen nach Lösungen, die sich auf andere sanierungsbedürftige Gebiete übertragen lassen.

Der Gemeinderat Bellenber hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit anstehenden Bauvorhaben befasst. So diskutierten die Mitglieder anhand erster Entwürfe des Ingenieurbüros über die anstehende Sanierung des Kirchplatzes.

Wie berichtet, wird in Bellenberg erstmals ein ganzen Quartier erneuer. Kurt Bucher (Freie Wähler) wünschte sich durchdachte Lösungen, die sich auf andere Sanierungsgebiete übertragen lassen. Wegen der Gefahr von Rohrbrüchen sollen die Versorgungsleitungen ausgetauscht werden. Da die Hausanschlüsse keine Schächte besitzen, soll in der eng bebauten Reihenhaussiedlung ein Schachtsystem mit speziellen Lösungen gefunden werden. Die Versickerung von Oberflächenwasser könnte über Mulden erfolgen. Zweiter Bürgermeister Wolfgang Schrapp (Freie Wähler) versprach: „Anfang des neuen Jahres wird es dazu eine Anliegerversammlung geben.“ 2020 sollen die Pläne fertig werden und 2021 die Arbeiten beginnen. Die Baumaßnahme ließe sich in einem Jahr fertigstellen, besser sei jedoch, mehr Zeit einzuplanen, so der Architekt.

Des Weiteren sprachen die Räte über den Neubau des Hochbehälters, der im Zuge der Instandsetzung der Wasserversorgung vorgesehen ist. So stand die Frage im Raum, inwieweit in den geöffneten Versorgungsgräben zusätzliche Abwasserleitungen zu verlegen seien – gerade im Bereich „Eichenhof“, wo Tennisplätze und Reiterhof angesiedelt sind. Das Gremium stimmte gegen das Verlegen einer Abwasserleitung, die unnötig Geld verschlingen würde. In absehbarer Zeit sei für das Areal keine Bebauung geplant.

