Knappe Mehrheit stimmt für geplante Kiesgrube in Babenhausen

Der Babenhauser Marktrat stimmt der Voranfrage eines Kieswerks zu. Dass nahe dem Badesee gebaggert wird, ist damit aber längst nicht klar.

Von Sabrina Schatz

Elf zu neun Stimmen: Die Babenhauser Markträte haben der Voranfrage eines Kieswerks mit Sitz in Heimertingen mit knapper Mehrheit zugestimmt. Das Unternehmen beabsichtigt, Kies nahe dem Rothdachweiher abzubauen. Die Meinungen gingen auseinander.

Wie berichtet hat der Antragsteller vor, den Rohstoff auf einer Fläche von insgesamt 1,1 Hektar neben dem bestehenden Badesee abzubauen. In der Sitzung des Bauausschusses hatten andere Zahlen kursiert, irrtümlich war von rund sieben Hektar die Rede gewesen, was nachher korrigiert wurde. Laut Sitzungsunterlagen rechnet der Antragsteller mit einem Nassabbau bis zu sieben Meter unter der Geländeoberkante. Ein Zeitraum von fünf bis zehn Jahren sei geplant, so Bürgermeister Otto Göppel (CSU). Auch Interesse am Kauf eines gemeindlichen Grundstücks habe das Werk bekundet, beschlossene Sache sei das aber nicht.

Die Räte äußerten teils Bedenken, darunter Zweiter Bürgermeister Dieter Miller (Freie Wähler). Im Flächennutzungsplan habe der Markt das Gebiet bewusst nicht für den Kiesabbau vorgesehen. Vielmehr sind darin Grünflächen mit Zweckbestimmung und teils ein Überschwemmungsgebiet vermerkt, zudem Einrichtungen für Freizeit und Naherholung. „Ich habe Probleme damit, planerisch eine Kehrtwende zu machen“, so Miller. Zudem gebe es im Gemeindesüden Probleme mit Hoch- und Druckwasser. Die Effekte auf die Grundwasserhydraulik seien fraglich. Miller sagte, er habe „Bauchgrimmen, was diesen Punkt anbelangt.“

Bürgermeister Göppel betonte, dass es sich zunächst um eine Voranfrage handelt, welcher er aufgeschlossen gegenüber stehe. Die Pläne werden demnach noch wasserrechtlich geprüft, bevor das Landratsamt über eine Genehmigung bestimmen wird. Auch, ob eine Verbindung zum bestehenden See geschaffen wird, was der Antragsteller bisher ebenso wenig plane wie eine Verfüllung, sei mit dem Wasserwirtschaftsamt abzustimmen.

Elfriede Rothdach (CSU) sprach sich gegen die Pläne aus. „Die Natur hat sich das Gebiet so schön zurückgeholt. Wegen ein bisschen Kies würde ich das nicht zerstören“, argumentierte sie mit Blick auf den Freizeitwert des bestehenden Baggersees und dessen Umgebung.

Eine andere Meinung vertrat Fraktionskollege Martin Gleich. Er wies darauf hin, dass in Babenhausen rege gebaut und Kies benötigt werde – allein schon für Wege im Gewerbegebiet. „Die Ressourcen, die wir in Babenhausen haben, müssen wir auch nutzen können“, sagte er. Er nannte es „Irrsinn“, das Material über zig Kilometer in den Fuggermarkt transportieren zu lassen. Bezüglich anderer Aspekte müssten WWA und Untere Naturschutzbehörde Bewertungen abgeben.

Gleich forderte außerdem eine vertragliche Regelung, dass das Kieswerk nach dem Abbau für die Instandsetzung des Weges und der Brücke aufkommen muss. Damit sprach er einen weiteren Knackpunkt an: die Infrastruktur. Für den Abtransport sollen laut Göppel maximal fünf Lastwagen zwischen 7 und 17 Uhr fahren. Die Frage kam auf, ob die Brücke über den Täuferbach die Last überhaupt aushielte.

Der Bürgermeister teilte in der Sitzung zudem mit, dass die Sportfischer von Hecht 76 an zusätzlichen Wasserflächen interessiert seien. Aktuell habe der Verein nämlich mehr Mitglieder als Berechtigungen für die Nutzung des bestehenden Weihers vorhanden sind.

