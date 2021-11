Beim Rathaus-Areal in Illertissen braucht es Fachwissen

Plus Die Wunschliste ist lang, die Abwägung kompliziert. Die Stadt Illertissen ist gut beraten, vor der Gestaltung des Rathaus-Areals externe Fachleute zu fragen.

Es ist ein Platz so groß wie ein Fußballfeld, um das es hier geht. Wer sich vorstellen möchte, worüber hier mitten in Illertissen entschieden wird, stelle sich vielleicht das Spielfeld der Münchner Allianzarena vor: Mit 8000 Quadratmetern hat der Rasen nämlich exakt die Größe des Rathaus-Areals in Illertissen.

