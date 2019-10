vor 18 Min.

Kommunalwahl 2020: Babenhauser Grüne treten mit eigener Liste an

Der Grünen-Ortsverband Babenhausen gibt seine Kandidaten für den Marktrat bekannt.

Von Sabrina Schatz

Der Grünen-Ortsverband Babenhausen tritt mit einer eigenen Liste bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr an. Neun Personen nehmen darauf Plätze ein, um künftig in der Lokalpolitik mitzumischen. Einen Bürgermeisterkandidaten stellen die Grünen nicht.

Dass es eine „grüne“ Liste in Babenhausen gibt, ist eine Premiere. Der Ortsverband wurde erst vor gut einem Jahr gegründet, im September 2018. Seitdem hat sich die Zahl der Mitglieder nach Angaben des Vorsitzenden Tobias Held mehr als verdoppelt, womit er „äußerst zufrieden“ sei. Rund 20 Personen gehören dem Ortsverband derzeit an. Somit nimmt nun fast jedes zweite Mitglied einen Listenplatz ein. Folgende Kandidaten gehen im Rennen um die Sitze im zukünftigen Marktrat an den Start: Sandra Neubauer, Assad Wardak, Kerstin Rosenbaum, Benedikt Neubauer (der kürzlich für den ausgeschiedenen SPD-Rat Alex Maier-Graf in das Gremium nachgerückt ist), Maria Molnar, Adi Hösle, Sabine Nurkovic, Franz Weitzel und Naila Nurkovic. Damit hielten sich die Grünen an die Frauenquote, die in ihren Statuten festgeschrieben ist: Sie besagt, dass jeder ungerade Listenplatz zunächst einer Frau zusteht.

Dem Ortsverband Babenhausen ist es laut Held wichtig, bei der Wahl am 15. März 2020 als eigene Gruppe aufzutreten. Es sei jedoch kein Ziel gewesen, einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters zu stellen. „Das wäre vermessen, weil wir noch keine so große kommunalpolitische Erfahrung haben“, sagt Vorsitzender Tobias Held im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das kann sich aber ändern bis zur nächsten Wahl.“ Für den Unterallgäuer Kreistag hingegen hegen Babenhauser Mitglieder Ambitionen, so Held. Eine davon dürfte Sandra Neubauer sein. Wie berichtet, wurde sie Ende 2018 zur Kreissprecherin gewählt. Sie bildet mit Daniel Pflügl aus Bad Wörishofen die Doppelspitze der Grünen im Landkreis.

Versammlung: Claudia Roth war Wahlhelferin

Die Grünen sind die erste Partei in Babenhausen, die ihre Liste bekannt gibt. Im Rahmen der Aufstellungsversammlung kürten die Anwesenden ihre Kandidaten für den Marktgemeinderat laut Ortsverband „weitgehend einstimmig“. Dabei hatten sie prominente Unterstützung: Claudia Roth, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags und gebürtige Babenhauserin, war als Wahlhelferin tätig. Sie bezeichnete die erste Grünen-Liste als „historische Stunde“ für Babenhausen. Ob die Politikerin auch Tipps gab? „Die Claudia hat darauf hingewiesen, dass eine Wahl ein striktes Vorgehen erfordert“, sagt Held und weiter: „Wir hatten eine ausführliche inhaltliche Diskussion, was wir anpacken wollen in Babenhausen.“

Held sieht derzeit eine besondere politische Brisanz. Einerseits liege diese in der Gefährdung der Demokratie in Deutschland durch „geistige Brandstifter“, sagt Held gegenüber unserer Redaktion und erwähnt an dieser Stelle, dass im November ein Vortrag zum Thema „Rechtsradikale im Unterallgäu“ in Babenhausen geplant sei. Andererseits stelle der Klimawandel eine Bedrohung für die Welt dar.

Für ein mögliches Wirken im Marktrat haben sich die Grünen vorgenommen, „Babenhausen als lebenswerte Heimat zu erhalten und zu fördern“. Gleichzeitig sollen lokale Maßnahmen den „weltweiten Nachhaltigkeitsgedanken“ unterstützen. Konkret streben die Grünen im Fuggermarkt etwa an, die öffentlichen Verkehrsmittel zu stärken und das Radwegenetz zu verbessern. Ziel sei es außerdem, die lokale Wirtschaft unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit zu fördern, den Ortskern zu beleben und „innovative Gründer*innen, Integration und Inklusion zu unterstützen“. Der Zusammenhalt solle gefestigt und der Markt dadurch als „zukunftsfähiger Lebensraum für Alle“ gestaltet werden.

