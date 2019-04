11:30 Uhr

Krachender Brass-Sound und leise Töne begeistern das Publikum in Buch

Der Musikverein Breitenthal veranstaltet ein Galakonzert in Buch und lädt die Memminger Band A 7 ein. Die heizt dem Publikum mit besonderen Blechblas-Klängen ein.

Von Dorothea Brumbach

Die Brass Band A7 hat einiges zu bieten. Das wissen jetzt auch die Besucher des Galakonzerts, das am Wochenende in der Rothtalhalle stattgefunden hat. Eingeladen hatte dazu der Musikverein Breitenthal. Doch was genau ist Brass eigentlich?

In der klassischen Brass Band werden ausschließlich Blechblasinstrument gespielt. Die Bezeichnung leitet sich ab von englischen Begriff „brass“, was Messing bedeutet. In typischer Besetzung mit 28 Musikern und drei Schlagzeugern trat die Band A7, die aus dem Memminger Raum stammt, in Buch auf. Unter der Leitung von Thomas Wolf brachten sie die Halle zum Beben. Mit ihren Stücken deckten sie die ganze Bandbreite einer Brass Band abgedeckt.

Eine Band wie ein Porsche: Von Null auf 100 in drei Sekunden

„Mit original Literatur, vielleicht ein wenig trocken,“ wie der Dirigent anführte, eröffnete die Band nach der Pause voluminös – nur mit Blech und dem Stück „The Knight Templar“ von George Allan – den zweiten Teil des Abends. Alles andere als die angekündigte trockene Musikluft. Wolf zitierte den ehemaligen Dirigenten Johnny Ekkelboom, der diese Form einer Kapelle wie folgt beschrieb: Sie sei wie ein Porsche von Null auf 100 in drei Sekunden. Das spürte das Publikum und wurde bei so viel Speed fast überrollt.

Ein Klangduell gab es beim Stück „Masque“, als das tiefe Blech gegen Sopran-Cornet und Solo Cornets antrat. Leise Töne wehten wie Wind durch die Besucherreihen. Doch der Dirigent forderte seine Musiker heraus und ließ das Stück in einer Explosion enden. Ein Hörerlebnis erster Klasse bot Tobias Roggors, der mit seinem Solo auf dem Euphonium die Gefühle bei dem Lied „All of Me“ instrumental hervorragend wiedergab.

Orchestrale und kammermusikalische Klänge wechseln sich in Buch ab

Der Musikverein aus Breitenthal bot dem Publikum eine andere Variante von Musikstücken an. Robert Schwärzle hieß das Publikum mit dem Marsch „Mercury“ von Jan van der Roost willkommen. Passend zur Brass Band – very britisch – ein Marsch, der facettenreicher nicht hätte sein können. Mächtig und kräftig, fein und kammermusikalisch, wechselten sich die Elemente im ersten Teil ab. Gänsehaut pur als das Stück „Aurora Borealis“ erklang. Der Musiktitel bezeichnete das Naturspektakel der Polarlichter und zog musikalisch seine Bahnen durch die Publikumsreihen. Ein vertontes Leuchten, das durch häufige Taktwechsel beim sechsminütigen Werk das Publikum in seinen Bann zog.

Die Musik von Eric Whitacre, „Lux Aurumque“, verleitete zum Träumen. Man meinte Töne wie die eines Didgeridoo zu hören. Leise Klänge verleiteten dazu noch mehr Ruhe hören zu wollen. Abschließend nahm die Kapelle die Zuhörer mit auf einen musikalischen Rundgang durch den „Mac Arthur Park“. Durch die mitreißenden Stücke sowie die hervorragenden Musiker und Dirigenten wurde für die Besucher das Galakonzert zu einem einmaligen Erlebnis. Mit dem Song „Sing, Sing, Sing“ gespielt von der Brass Band und drei Schlagzeugern, die den Rhythmus teilweise auf ihren Stühlen schlugen, endete der erstklassige Konzertabend.

