13:52 Uhr

Ladendieb liefert sich Rangelei mit Kassiererin in Vöhringen

In Vöhringen hat sich ein Dieb in einem Supermarkt eine Rangelei mit der Kassiererin geliefert.

Mit voll gepacktem Rucksack wollte ein Dieb einen Supermarkt in Vöhringen verlassen. Eine Kassiererin stellte ihn, doch dem Täter gelang die Flucht.

In einem Supermarkt in der Falkenstraße in Vöhringen hat sich ein Ladendieb eine Rangelei mit einer Angestellten geliefert. Der bislang unbekannte Täter wollte am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr den Kassenbereich im Supermarkt passieren. Da er einen prall gefüllten Rucksack bei sich trug, wurde die Kassiererin stutzig. Sie stoppte den Mann und forderte ihn auf, seinen seinen Rucksack zu öffnen. Wie die Polizei mitteilt, kamen Waren im Wert von geschätzten 30 Euro zum Vorschein.

Ladendieb reißt sich los und flieht

Daraufhin versuchte der Mann zu fliehen, doch die Kassiererin konnte ihn im Vorraum der Supermarktfiliale stellen. Die beiden lieferten sich eine Rangelei. Dabei stürzte die Angestellte und verletzte sich leicht. Der Ladendieb konnte sich losreißen und in westlicher Richtung über die Felder davon rennen.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die bislang allerdings erfolglos blieb. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, südeuropäisches Aussehen, schwarze kurze Haare. Nach Angaben der Polizei sprach der Dieb Englisch, trug eine kurze Hose, eine blaue Baseballmütze und einen blauen Rucksack.

Zur Tatzeit hielten sich im Vorraum des Supermarktes und im Eingangsbereich mehrere Passanten auf. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter 07303/96510.

