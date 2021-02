vor 32 Min.

Ladendiebin steckt in Illertissen teure Parfums ein

Eine Zeugin beobachtete eine Ladendiebin in einem Illertisser Geschäft. In der Tasche der 34-Jährigen fand die Polizei dann noch mehr Fläschchen.

Dieser Ladendiebstahl war keine Kleinigkeit: Eine Zeugin hat am vergangenen Freitagmittag in Illertissen eine Frau beim Klauen beobachtet. Die 34-Jährige steckte in einem Drogeriemarkt ein Parfum in ihre linke Jackentasche.

Teure Parfums gestohlen: Zeugin beobachtet 34-Jährige in Illertissen

Die Verdächtige wurde von den Angestellten ins Büro gebeten. Dort kam dann weiteres Diebesgut in Form von Parfum aus ihrer Handtasche. Der Wert des Diebesgutes betrug nach Angaben der Polizei 295,85 Euro. Der Vorfall wurde zur Anzeige gebracht. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen