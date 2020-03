06:00 Uhr

Landfrauentag in Au: Sie stärken die Heimat

So schön, wie hier bei Kadeltshofen, kann die Heimat sein. Am Dienstag fand in der Josef-Weikmann-Halle in Au der Landfrauentag statt. Die Bezirksbäurin von Schwaben, Christiane Ade, ermunterte die Landfrauen zu weniger Wut über neue Verordnungen und mehr Mut für Veränderungen.

Die frühere Landtagspräsidentin Barbara Stamm spricht in Au darüber, wie Generationen gemeinsam die Region gestalten.

Von Anna Katharina Schmid

Heimat – das sei mehr als nur ein Ort. Dazu könne ein Geruch gehören, Erinnerungen an das Elternhaus oder ein Platz im Garten. Barbara Stamm, ehemalige bayerische Landtagspräsidentin und diesjährige Referentin auf dem Landfrauentag in Illertissen, sagt: „Wir können Heimat nicht ohne Gefühle denken.“

Es sei wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, was Heimat ausmacht und wie sie sich entwickelt, um sie für alle zu erhalten. „Region gestalten“ ist das Thema von Stamms Vortrag und zieht sich durch die Reden der anderen Referenten an diesem Tag. Auf der mit bunten Primeln und leuchtenden Osterglocken geschmückten Bühne leitet der Pfarrer Jean-Pierre Barraud aus Elchingen die Veranstaltung mit einer Andacht ein, begleitet von kurzen Stücken des Landfrauenchors.

Es gibt eine große Gemeinsamkeit der landwirtschaftlichen Betriebe

Christiane Ade, die Bezirksbäurin Schwaben, kennt die eine große Gemeinsamkeit der landwirtschaftlichen Betriebe. Es gebe zwar unterschiedliche Arbeitsweisen oder Vorstellungen von der Zukunft. „Aber eines eint sie alle: die Heimat.“ Vor allem Bauern und Bäuerinnen prägten die Gegend nachhaltig durch ihr Engagement. Zusammen mit der Bildungsregion Neu-Ulm, einem Entwicklungsprogramm des Landkreises, haben die Landfrauen bereits im letzten Jahr mit mehreren Schulen zusammengearbeitet. Das Ziel: Kindern die Produktion von Lebensmitteln nahe bringen. „Dafür gibt es im Lehrplan oft nur wenig Raum“, erklärt Ade.

Bei Besuchen auf Bauernhöfen zeige man Kindern, welchen Weg beispielsweise Kartoffeln zurücklegten. „Manche Kinder wissen nicht, woraus Pommes gemacht werden“, sagt Ade. Für das kommende Schuljahr sei das Projekt mit zehn Klassen geplant, viele Schulen aus dem Landkreis nehmen wieder teil.

Regionale Erzeugnisse seien keine Selbstverständlichkeit. Stamm kritisiert die Entscheidung vieler Konsumenten, Bio-Produkte allem anderen vorzuziehen. „Viele kaufen lieber bio als regional, da gibt’s dann auch Erdbeeren im Winter.“ Regionale Betriebe müsse man unterstützen. Nicht sie allein seien für Umweltschutz und Artenvielfalt zuständig, sondern auch der Konsument. Das betont auch Bezirksbäurin Ade: „Klimaschützer essen regional.“

Die Schönheit von regionalen Erzeugnissen sieht Stamm auch in deren Vielfalt: „Jede Region hat ihre Spezialitäten.“ Fränkische Wurst, Spätzle – durch diese Gerichte und Interesse an ihrer Produktion könnten auch junge Menschen an regionale Traditionen anknüpfen.

So können im Miteinander Lösungen gefunden werden

Die Generationen zu vereinen ist ein wichtiger Punkt in Stamms Rede. „Durch Zusammenarbeit haben wir die Chance, ländliche Räume zu erhalten.“ Wenn man das Potenzial und Wissen der älteren Generationen nutze und junge Menschen mit einbinde, könne so in der Gemeinschaft viel verändert werden. Gegenseitige Wertschätzung, Solidarität und Verantwortung füreinander seien die Schlüssel dazu. „Mehr ,wir’ denken, wie bei den Landfrauen, und weniger ich“, sagt Stamm. Andere Meinungen anhören, reflektieren, in einen Dialog treten: So könnten im Miteinander Lösungen für alle gefunden werden.

Stamm trifft mit ihren emotionalen Worten bei den etwa 200 Teilnehmerinnen aus dem Landkreis den richtigen Ton. Immer wieder erhält sie Applaus. Auch im Anschluss zeigen sich die Zuhörerinnen begeistert von der ehemaligen Landtagspräsidentin von Bayern.

Die Teilnehmerin Marie-Luise Hofmayr hört Stamm zum ersten Mal live. „Sie ist eine beeindruckende Frau, so bodenständig“, sagt die Roggenburgerin. Sie hat ihren Milchviehbetrieb bereits an die zwei Söhne weitergegeben, doch sie interessiert sich sehr für die Ideen und Vorschläge. „Vor allem die generationenübergreifenden Projekte finde ich toll.“

