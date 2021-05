Corona: Ab Mittwoch könnten im Kreis Neu-Ulm neue Regeln für Schulen gelten

Bleibt die Inzidenz weiter unter 165, könnten im Landkreis Neu-Ulm neue Regeln bei Kinderbetreuung und Schulen in Kraft treten. Das Landratsamt nennt Details.

Im Moment gelten im Landkreis Neu-Ulm die Regelungen für Schulen und Kindertageseinrichtungen für eine 7-Tage-Inzidenz über 165. Zuletzt lag der Wert einige Tage über 170, nun sank er deutlich und der Wert von 165 wurde wieder unterschritten. Bleibt es dabei, wird es Lockerungen geben. Was das konkret bedeutet, das schildert das Landratsamt Neu-Ulm in einer Pressemitteilung.

Demnach hat der Landkreis Neu-Ulm am Freitag, 14. Mai, laut Robert Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz von 165 am zweiten Tag in Folge unterschritten. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz von 165 am Samstag, Sonntag und Montag erneut unterschritten werden, wird dies amtlich bekannt gemacht und es gelten ab Mittwoch, 19. Mai, neue Regelungen für die Schulen.

Dann können auch die Grundschulstufen 1 bis 3 sowie die Jahrgangsstufen 5 und 6 der Förderschulen in die Klassenzimmer zurückkehren. Ebenfalls möglich wird die Öffnung von Einrichtungen zur Betreuung von Schülerinnen und Schülern in festen Gruppen wie zum Beispiel Kinderhorte. Auch Hundeschulen dürfen wieder öffnen.

Grundschulen dürfen im Landkreis Neu-Ulm wohl bald wieder öffnen

Die möglichen Regelungen ab 19. Mai im Überblick:

• Es gilt grundsätzlich Distanzunterricht.

• In den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulstufen, den Jahrgangsstufen 1 bis 6 der Förderschulen, der Jahrgangsstufe Q11 am Gymnasium sowie der 11. Jahrgangsstufe an der FOS sowie in sonstigen Abschlussklassen findet Präsenzunterricht statt. Voraussetzung ist, dass der Mindestabstand von 1,50 Meter durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Ansonsten findet Wechselunterricht statt.

• Voraussetzung, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu dürfen, ist ein aktuelles negatives Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden ist.

• Einrichtungen für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern (zum Beispiel Kinderhorte) können öffnen, sofern die Betreuung in festen Gruppen erfolgt (eingeschränkter Regelbetrieb).

• Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen bleiben geschlossen.

• Hundeschulen dürfen öffnen. Voraussetzung ist, dass der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen allen Beteiligten gewahrt wird. Es besteht Maskenpflicht, soweit der Mindestabstand nicht zuverlässig eingehalten werden kann, ins-besondere in Verkehrs- und Begegnungsbereichen. Soweit die Einhaltung des Mindestabstands aufgrund der Art des Unterrichts nicht möglich ist, sind gleichermaßen wirksame anderweitige Schutzmaßnahmen zu treffen. Der Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.

Corona: Lockerungen für Kitas gibt es erst später

Nicht mehr in Kraft ist die Maßnahme, dass am Freitag aufgrund der tagesaktuellen Sieben-Tage-Inzidenz die Öffnungsregeln für die Schulen und Kindertageseinrichtungen für die kommende Woche festgelegt werden. Hier gilt laut der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung jetzt Folgendes: Unterschreitet ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz von 165 an fünf aufeinander folgenden Tagen, treten die entsprechenden Maßnahmen für die Schulen ab dem übernächsten darauffolgenden Tag in Kraft. Das Landratsamt wird die neuen Regelungen dann amtlich bekannt machen.

Lockerungen für Kindertageseinrichtungen und weitere Lockerungen für Schulen gibt es, wenn der Wert von 100 an fünf Tagen in Folge unterschritten wurde. Dann wird das Landratsamt dies ebenfalls bekannt machen und die neuen Regelungen gelten ab dem übernächsten Tag. (AZ)

