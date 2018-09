vor 45 Min.

Langes Ringen um Nachfolge von Dr. Schlipf

Der Gynäkologe verlässt Illertissen. Die Spitalstiftung hat eine Lösung gefunden.

Von Ronald Hinzpeter

Längere Zeit sah es so aus, als würde ein wichtiger Pfeiler der medizinischen Versorgung im südlichen Landkreis wegbrechen: Der Illertisser Gynäkologe Dr. Martin Schlipf gibt seine Praxis im Ärztehaus gegenüber der Illertalklinik auf und sucht sich ein neues Betätigungsfeld außerhalb des Landkreises. Er versuchte zunächst einen Nachfolger zu finden, doch niemand wollte wohl nach Illertissen. Er bot den Nachbarn, also der Kreisspitalstiftung, den „gynäkologischen Arztsitz“, wie es in der Fachsprache heißt, zum Kauf an. Nach „längeren Verhandlungen“, so formulierte es Edeltraud Braunwarth als Sprecherin der Stiftung gegenüber unserer Redaktion, kam tatsächlich eine Einigung zustande.

Zum 1. Oktober zieht sich Schlipf zurück. Zum 1. Januar übernimmt eine Frauenärztin die Praxis und das bisherige Personal im bestehenden Ärztehaus. In den drei Monaten dazwischen werden als Übergangslösung Mediziner der Donauklinik, die als einzige der drei Kreiskrankenhäuser noch eine gynäkologische Abteilung betreibt, die ärztliche Versorgung sicherstellen. Nach den Worten von Edeltraud Braunwarth sollen in dieser Zeit keine Versorgungslücken entstehen.

Stiftungsdirektor Marc Engelhard sagte am Freitag im Krankenhausausschuss des Landkreises, er hoffe, dass in Illertissen der Versorgungsstandard gehalten und sogar noch ausgebaut werden könne. Die gynäkologische Versorgung im südlichen Landkreis erachtet er als wesentlich, deshalb habe sich die Stiftung um den Kassensitz bemüht, nachdem es keine weiteren Interessenten gab. Die Kassenärztliche Vereinigung habe der Stiftung den Sitz bereits zugesprochen.

In seinem Bericht an den Krankenhausausschuss ging Engelhard auch auf den bundesweiten Tag der Geriatrie ein. An jenem 15. September hatte auch die Illertalklinik ihr Angebot vorgestellt – und rund 100 Besucher wurden am Ende des Tages gezählt. Engelhard kündigte an, das Angebot an Altersmedizin in Illertissen weiter auszubauen – „als Leuchtturm für den Landkreis“.

