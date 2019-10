18:40 Uhr

Lastwagenfahrer beschädigt Gartenzaun in Vöhringen und flüchtet

Als ein Lastwagenfahrer in einer Sackgasse in Vöhringen rückwärts fuhr, hat er einen Gartenzaun beschädigt und ist geflüchtet. Die Polizei konnte den Unfallverursacher stellen.

Ein Lastwagen hat am Dienstagnachmittag in der Vöhringer Falkenstraße einen Gartenzaun beschädigt – und der Fahrer hat sich nicht um den Schaden gekümmert. Wie die Polizei berichtet, war der Mann von seinem Navigationsgerät in das Wohngebiet geleitet worden. Als der 62-Jährige in einer Sackgasse angelangt war, setzte er mit dem Sattelzug zurück.

Er touchierte den Zaun und verursachte einen Schaden von 200 Euro. Der 62-Jährige fuhr weiter. Zwei Zeugen verständigten die Polizei. Die Beamten trafen den Unfallverursacher auf einem Firmenparkplatz in Vöhringen an. Er muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

