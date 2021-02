vor 17 Min.

Liebe geht durch den Magen: Das IZ-Menü zum Valentinstag

Plus Wenn die Gastronomie wegen Corona geschlossen ist, bleibt nur das Homedining. Experten aus Illertissen geben Tipps für einen gelungenen Abend am Valentinstag.

Von Regina Langhans

Liebe geht durch den Magen: Das alte Sprichwort hat sich noch immer bewahrheitet. Doch wie am Valentinstag speisen, wenn nicht nur die Lieblingslocation, sondern sämtliche Lokale wegen Corona geschlossen haben? In Zeiten von Homeoffice oder Homeschooling kommt es eben auch zum Valentinstag mit Homedining. Aber wie funktioniert so ein echtes Valentinsmenü? Unsere Redaktion hat bei Experten nachgefragt, die sich mit dem kulinarischen Genießen und Verwöhnen auskennen.

Therese Brock, Fachlehrerin für Hauswirtschaft in Illertissen, hat ein Faible dafür, ihre Gäste zu bekochen. Aus ihrem Erfahrungsschatz gewissermaßen präsentiert sie jetzt ein Super-Valentins-Menü: Super auch, weil bewusst allerlei Aspekte in das Drei-Gänge-Mahl mit einfließen- Frei nach dem Motto, „die Mischung macht’s“, wie sie sagt. Leichte vielseitige Kost, heimische Zutaten, gute Planbarkeit und alles mit Liebe serviert. Weil das Auge bekanntlich mitisst, kommen bei der Tischdekoration Farbe und Symbole nicht zu kurz: Es dominiert Rot bei den Rosen, Servietten, Tischkärtchen, nicht zu vergessen das rote Himbeerdessert und der rote Portwein beim letzten Gang. Weißes Gedeck mit Silberbesteck steht dazu in edlem Kontrast und zwei Kerzen tauchen alles in ein romantisches Licht. Der Illertisser Weinkenner Martin Link kann zum Dinner der Liebe das eine oder andere gute Tröpfchen empfehlen.

Für die Zubereitung des Valentinsmenü zu zweit plant Brock zweieinhalb Stunden ein, wobei sich manches leicht vorab anfertigen lasse, wie sie weiß: „Gute Planung ist wichtig, dann geht alles recht schnell.“

Vorspeise: Ein Schlemmersalat

Für die Vorspeise hat sie einen Schlemmersalat zusammengestellt aus fruchtigen Orangenschnitzen, Rote-Beete-Scheiben, gerösteten Pinienkernen, Ziegenfrischkäse sowie frischen Blattsalaten je nach Saison. „Im Salat sollen sich alle möglichen Geschmacksrichtungen treffen, vom pikanten Rucola bis zur milden Roten Beete“, sagt Brock. Die vorbereiteten Zutaten mischt sie ohne Saft, als Letztes den Ziegenfrischkäse in kleinen Bröckchen dazu. Dann wird das Dressing darüber geträufelt und untergemengt – und der Schlemmersalat ist fertig zum sofortigen Servieren. Ihr Tipp: Aus getoasteten Scheiben mit Förmchen Herzen ausstechen und dazu reichen.

Einfach herzig: Der Schlemmersalat. Bild: Regina Langhans

Die Zutaten: Zwei Orangen, zwei Rote-Bete-Knollen (vorgegart, vakuumverpackt), 30 Gramm Pinienkerne in der Pfanne ohne Fett anrösten, 100 Gramm Rucola, 50 Gramm Feldsalat, 100 Gramm Ziegenfrischkäse. Das Dressing besteht aus zwei Esslöffeln milden Essigs, vier Esslöffeln Rapsöl sowie Salz, Pfeffer, Zucker.

Getränkeempfehlung: Zum Entrée empfiehlt sich ein trockener Weißwein etwa vom Bodensee wie der Müller-Thurgau oder ein Grüner Veltliner aus Österreich.

Hauptgericht: Schweinemedaillons in Cognac-Sahne-Sauce und Kartoffelplätzchen

Als Hauptspeise werden Schweinemedaillons in Cognac-Sahne-Soße mit Kartoffelplätzchen serviert. Dazu die vorab in Marinade eingelegten Medaillons salzen, pfeffern, in Mehl wenden und in der Pfanne beidseitig anbraten. Dann in eine feuerfeste Form legen und bei 80 Grad im Backofen warmstellen. Darauf Champignons und Zwiebeln in einer Pfanne andünsten, mit Gemüsebrühe, Weißwein, Cognac, Sahne ablöschen und unter ständigem Rühren bis zur gewünschten Konsistenz einkochen. Zusammen mit den Medaillons anrichten. Für die Kartoffelplätzchen einen Teig aus gekochten Kartoffeln, Eigelb und Mehl herstellen. Aus dem Teig mit Förmchen Herzen ausstechen und bei mittlerer Hitze goldbraun ausbacken.

Die Kunst beim Zubereiten des Valentinsmenü steckt vielfach im Detail. Therese Brock, Fachlehrerin für Hauswirtschaft in Illertissen, zeigt wie es geht. Bild: Regina Langhans

Die Zutaten: Für die Medaillons: 800 Gramm Schweinefilet, Salz, Pfeffer, Mehl, Öl, 200 Gramm Champignons, eine kleine Zwiebel, 50 Milliliter Gemüsebrühe, 50 Milliliter Weißwein, drei Esslöffel Cognac, 200 Gramm Sahne. Die Marinade besteht aus gehacktem Knoblauch, Rosmarinzweigen, Salbeiblättern, Thymianblättern, Öl. Für die Kartoffelplätzchen: 700 Gramm mehlig kochende Kartoffeln, zwei Eigelb, Salz, eine Prise Muskatnuss, 75 Gramm Mehl. Tipp: Wahlweise lässt sich der Teig verfeinern mit einer Mischung aus in durchwachsenem Speck gedünsteten Zwiebeln, Petersilie und Eigelb.

Getränkeempfehlung: Die Empfehlung fürs Hauptgericht sind Rotweine, entweder ein halbtrockener Hagnauer Spätburgunder vom Bodensee oder ein trockener österreichischer Zweigelt, handverlesen.

Dessert: Joghurt-Limonen-Kegel

Die Nachspeise besteht in einer Kreation mit Joghurt-Limonen-Kegel auf einem Himbeerspiegel. Für die Creme wird Gelatine in kaltem Wasser eingeweicht, mit drei Esslöffeln heißem Wasser aufgelöst und in die Crememasse aus Naturjoghurt, Limonensaft und Puderzucker eingerührt. Die Creme kaltstellen und ansteifen lassen. Dann Sahne steif schlagen, unter die Masse rühren, in kleine Gläser füllen und zwei Stunden kalt stellen. Für den Himbeerspiegel werden Beeren und Puderzucker erhitzt, püriert, durch ein Sieb gestrichen und auf die Dessertteller verteilt. Danach drei Esslöffel Crème fraîche mit einigen Tropfen Wasser glattrühren, in einen Spritzbeutel füllen und Tupfen im Kreis auf die Himbeermasse setzen. Mit einem Zahnstocher in der Mitte durch die Tupfen ziehen, sodass kleine Herzchen entstehen. Die Gläschen eventuell kurz in heißes Wasser tauchen, um die Cremekegel zu lösen und diese in die Mitte der Fruchtmasse setzen.

Die Zutaten: Für die Joghurt-Limonen-Creme: drei Blatt weiße Gelatine, 300 Gramm Naturjoghurt, Saft einer Limone, 60 Gramm Puderzucker, 200 Milliliter Sahne. Für den Himbeerspiegel: 250 Gramm Tiefkühlhimbeeren, 50 Gramm Puderzucker, drei Esslöffel Crème fraîche. Tipp: Mit frischen Himbeeren und Zitronenmelisse garnieren.

Getränkeempfehlung: Für Genießer würde sich da roter Portwein aus dem südlichen Portugal empfehlen, mit 20 Prozent Alkohol und im Holzfass gereift.

Und dazu die passende Musik

Fehlt noch die Tafelmusik: Doch auch da lässt sich der aufspielende Stehgeiger durch Streamingdienste ersetzen: Wer’s mehr romantisch mag, vielleicht mit „True Love“ (Cole Porter) oder „La vie en rose“ (Edith Piaf) – oder aber der deutsche Partyschlager aus den 1960ern: „Marmor, Stein und Eisen bricht“ (Drafi Deutscher). So oder so: Wir wünschen einen schönen Valentinstag!

