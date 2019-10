vor 40 Min.

Lieferwagen fährt Briefkasten um - und dann weiter

Nach einem Unfall in Altenstadt ist der 24-jährige Verursacher offenbar weitergefahren. Doch die Polizei fand ihn.

Ein Unfall in Altenstadt hat zu umfangreichen Ermittlungen geführt - und dadurch zum Verursacher. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Frau einen Zusammenstoß im Bereich der Tiroler Straße gemeldet.

Unfall in Altenstadt: Lieferwagen fährt gegen Briefkasten

Der zunächst unbekannte Fahrer eines Lieferwagens war gegen den Briefkasten der Frau gefahren. Dieser war an einer Säule in der Hofeinfahrt befestigt. Die Geschädigte konnte am frühen Samstagabend das Fahrzeug eines Lieferdienstes beobachten, wie dieses in die Hofeinfahrt eingefahren war. Hierbei war der Abstand zum besagten Briefkasten wohl äußerst gering. Am nächsten Tag stellte die Frau dann den Schaden von geschätzten 150 Euro fest und verständigte die Polizei.

Polizei entdeckt Schaden am Fahrzeug

Die Beamten konnten durch diverse Ermittlungen den 24-jährigen Fahrer des verdächtigen Fahrzeugs ausfindig machen. Da auch an dem Wagen ein passendes Schadensbild festzustellen war, erscheint eine Unfallbeteiligung mehr als wahrscheinlich. Der 24-Jährige gab an, er hätte nichts von einem Anstoß bemerkt. Gegen den Unfallverursacher wurde dennoch ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet. (az)

Weitere Meldungen aus dem Blaulicht-Report:

Themen folgen