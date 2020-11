19.11.2020

Lokale Restaurants unterstützen

Illertissen hat nun einen Gastro-Guide

Unter dem Motto „Seid loyal. Esst lokal.“ hat das Illertisser Stadtmarketing jetzt einen Gastro-Guide herausgebracht. In der Broschüre sind alle Restaurants in Illertissen und den Stadtteilen aufgelistet. Eine Ampel gibt jeweils an, ob die Lokale derzeit Serviceangebote machen können, solange eine Bewirtung der Gäste vor Ort wegen der Corona-Auflagen nicht möglich ist.

Für viele Restaurants sind Abhol- oder Lieferdienste gerade die einzige Möglichkeit, überhaupt ein bisschen Geld zu verdienen. Sie müssen vorerst bis Ende November geschlossen bleiben. Doch wie lange die Maßnahmen tatsächlich andauern, ist angesichts der aktuellen Debatten in der Politik nicht klar.

Der neue Flyer bietet daneben auch die Erkenntnis, dass die Illertisser Gastro-Szene vielfältiger ist, als erwartet. Fast 50 Betriebe bieten in Illertissen und Umgebung Speisen und Getränke an, 32 davon machen derzeit Angebote zum Mitnehmen.

Zu verantworten hat die Broschüre Henning Tatje, der in Illertissen auch für die Wirtschaftsförderung zuständig ist. Er hat die Fleißarbeit auf sich genommen und alle Restaurants abtelefoniert und nachgefragt, ob sie derzeit Abhol- oder Lieferservice anbieten. „Da war ich schon einige Stunden beschäftigt“, sagt Tatje. Doch es ist ihm wirklich ein Anliegen, die Lokale und Einzelhändler der Stadt in dieser schwierigen Zeit so gut es geht zu unterstützen. „Keiner soll auf der Strecke bleiben“, sagt er.

Der Gastroführer liegt seit Kurzem vor dem Rathaus aus. Erste Reaktionen darauf waren laut Henning Tatje durchweg positiv. (az)

Unter illertisser-zeitung.de finden Sie weitere Restaurants aus der Region – auch über Illertissen hinaus –, die derzeit spezielle Abhol- und Lieferangebote machen.

