vor 48 Min.

Mann sitzt betrunken und ohne Führerschein am Steuer

Ein Mann war in Vöhringen mit einem Auto unterwegs, obwohl er keinen Führerschein hatte. Doch das war nicht das einzige Vergehen.

Ein Mann ist angetrunken mit einem Auto in der Straße An der Alten Ziegelei in Vöhringen unterwegs und hat keinen Führerschein: Diese Nachricht ging am Mittwochnachmittag bei der Polizei Illertissen ein. Als die Beamten eintrafen, war der Mann nicht mehr vor Ort.

Im Rahmen einer Fahndung wurde das Auto in Tiefenbach ausfindig gemacht. Bei einer Kontrolle gab der 68-jährige Fahrer zu, ohne Führerschein unterwegs zu sein. Außerdem bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein entsprechender Test bestätigte den Verdacht. Der Mann saß mit 0,7 Promille Alkohol im Blut am Steuer. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

