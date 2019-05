vor 2 Min.

Mann verursacht Unfall in Vöhringen und fährt einfach weiter

Ein Mann hat in Vöhringen ein Auto angefahren und ist dann abgehauen. Ein Zeuge hat die Tat allerdings beobachten.

Ein Mann hat am späten Montagnachmittag in Vöhringen an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße einen Unfall verursacht – und ist dann mit seinem Wagen einfach weiter gefahren. Wie die Polizei berichtet, beobachtete ein Zeuge den Vorfall. Demnach fuhr der Autofahrer gegen einen geparkten Wagen, stieg anschließend mit einem Begleiter aus, um den Schaden zu begutachten – entfernte sich dann jedoch von der Unfallstelle.

Da der Mann allerdings in der Nähe des Unfallortes wohnt, konnte seine Identität schnell geklärt werden, so die Polizei. Der 48-Jährige bestritt die Tat zunächst, die allerdings bei der polizeilichen Gegenüberstellung der Fahrzeuge zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Den 48-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

