vor 35 Min.

Mehrere Einbrüche in Illertissen: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Einbrecher sind in der Nacht zum Samstag in mehrere Geschäfte in Illertissen eingestiegen. Die Polizei nimmt zwei Tatverdächtige vorläufig fest.

In der Nacht zum Samstag sind Einbrecher in mehrere Geschäfte in Illertissen eingestiegen: in eine Gärtnerei an der Apothekerstraße, in eine Bäckerei an der Dietenheimer Straße und in eine weitere Gärtnerei am Martinsplatz. Die Polizei hat inzwischen zwei Tatverdächtige festgenommen.

Schaden ist noch unklar

Laut einer Mitteilung der Illertisser Polizeiinspektion gelangten die Einbrecher sowohl über ein eingeworfenes Fenster, als auch durch aufgehebelte und aufgeschobene Eingangstüren in die jeweiligen Geschäfte.

Im Rahmen einer umfangreichen und sofort eingeleiteten Fahndung griff die Polizei einen 28-Jährigen und eine 22-Jährige auf, die in dringendem Tatverdacht stehen. Die beiden wurden vorläufig festgenommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand, so die Polizei, muss sowohl der genaue Sachschaden, als auch der Beuteschaden noch geklärt werden.

Neben den eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Illertissen waren auch mehrere Streifen der umliegenden Dienststellen und des Kriminaldauerdienstes aus Memmingen im Einsatz.

Einbruchsserie in Illertissen

Wie berichtet, kam es in diesem Monat schon zu mehreren Einbrüchen in Illertissen. Bereits in der Nacht zum Donnerstag, 17. September, sowie in der Nacht zum Samstag, 12. September, wurde in die besagte Gärtnerei am Martinsplatz eingebrochen. Der Unbekannte oder die Unbekannten entwendeten Bargeld. Ob diese Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (stz)

Hinweise: Mögliche Zeugen der Einbrüche werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen, Telefon 07303/96510, zu melden.

