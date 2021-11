Donum Vitae: In der Corona-Krise haben mehr Klientinnen von häuslicher Gewalt berichtet

Die Beratungsstelle von Donum Vitae in Memmingen beteiligt sich an einer Aktion zum Tag gegen Gewalt an Frauen. Sie soll Betroffenen zeigen, dass sie nicht allein sind.

Der 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Auch die Beratungsstelle von Donum Vitae in Memmingen will aus diesem Anlass ein Zeichen setzen. Sie beteiligt sich an der Aktion "Wir brechen das Schweigen" des bundesweiten Hilfetelefons "Gewalt gegen Frauen". Unter dem Hashtag #schweigenbrechen veröffentlicht die Beratungsstelle, die auch für den Landkreis Unterallgäu zuständig ist und in Babenhausen Außensprechstunden anbietet, Bilder von Mitarbeiterinnen auf dem eigenen Instagram-Kanal.

"In unsere Beratungsstelle kommen Frauen häufig mit finanziellen oder rechtlichen Fragen", sagt Stephanie Weißfloch, Leiterin der Schwangerenberatungsstelle. "Im Gespräch können dann weitere Anliegen zur Sprache kommen - so auch das Thema Gewalt in der Beziehung." Ist der Kontakt zur Beraterin erst einmal hergestellt, fassen ihr zufolge viele Frauen Vertrauen und schildern persönliche Gewalterfahrungen. Das kann körperliche, aber auch psychische Gewalt sein. Die Frauen berichten laut Weißfloch beispielsweise von einengender Kontrolle, Einschüchterung und Drohungen durch den Partner. Oft befinden sich die Ratsuchenden schon länger in solch einer Beziehung. Angst, Scham und Schuldgefühle hindern sie, sich Hilfe zu suchen.

Gewalt gegen Frauen: Vom Erlebten zu erzählen, ist der erste Schritt

Die unverfängliche Schwangerschaftsberatung ist oft der erste Schritt, sich dem Problem zu stellen. "Wir Beraterinnen bieten einen geschützten Raum für die Frauen, informieren über Hilfsangebote und stehen unter Schweigepflicht", so Stephanie Weißfloch. "Von dem Erlebten zu erzählen, ist für die Frauen der erste wichtige Schritt, um seelische Verletzungen zu heilen und die Lebenssituation zu verändern." Studien zeigten, dass Frauen mehrere Anläufe benötigen um sich aus einer Beziehung zu befreien, in der sie Gewalt erfahren.

Während der Pandemie haben nach Angaben von Donum Vitae mehr Klientinnen von häuslicher Gewalt berichtet. "Wir führen dies auf den Druck und die Sorgen durch Lockdown und wirtschaftliche Unsicherheit zurück", sagt Weißfloch.

Zentrale Botschaft am Aktionstag, der in diesem Jahr unter dem Motto #schweigenbrechen läuft: Keine Frau trägt Schuld an einer Situation, in der ihr Gewalt angetan wird. Hilfe und Unterstützung, vertraulich und kostenfrei, bieten das bundesweite Hilfetelefon unter 08000/116-016 und die Online-Beratung unter www.hilfetelefon.de. Die Beratungsstelle in Memmingen ist telefonisch unter 08331/982266 oder per E-Mail an memmingen@donum-vitae-bayern.de zu erreichen. Weitere Informationen: www.memmingen.donum-vitae-bayern.de. (AZ)

