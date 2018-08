vor 58 Min.

Nach Gewitter: Auto schleudert von der A7

Das Gewitter hat am Donnerstagabend auf der A7 bei Altenstadt wohl zu einem Unfall geführt: Gegen 19.15 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Auto auf regenasser Fahrbahn in Richtung Süden unterwegs.

Auf regennasser Fahrbahn hat sich bei Altenstadt ein Unfall ereignet. Ein Wildzaun wurde platt durchbrochen.

Das Gewitter hat am Donnerstagabend auf der A7 bei Altenstadt wohl zu einem Unfall geführt: Gegen 19.15 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Auto auf regenasser Fahrbahn in Richtung Süden unterwegs. Wie die Autobahnpolizei Memmingen mitteilt, verlor der Mann wohl wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto – der Wagen geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach er den Wildschutzzaun und blieb in einem angrenzenden Gebüsch stehen. Weder der junge Mann noch seine Beifahrerin wurden verletzt. Insgesamt entstand nach Schätzung der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 11000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, hieß es. (az)

Weitere Fälle der Polizei : Auch ein Betrüger hat die Ermittler beschäftigt - er gab sich als Microsoft-Mitarbeiter aus und buchte 1300 Euro ab.

Themen Folgen