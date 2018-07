09:00 Uhr

Nach Lärm an Babenhauser Parkplatz: Schranke soll noch kommen

Im vergangenen Sommer hatten sich Anwohner am Weinrieder Feld beschwert. Bei einem Runden Tisch wurde eine Lösung gefunden – die bis jetzt nicht umgesetzt ist.

Von Sabrina Schatz

Wummernde Bässe und quietschende Reifen waren im vergangenen Sommer ein Ärgernis für Anwohner am Weinrieder Feld in Babenhausen. Jugendliche und junge Erwachsene hatten sich regelmäßig an einem nahegelegenen Parkplatz getroffen und die Musik aufgedreht. Insbesondere in den Abendstunden – also genau dann, wenn mancher die Ruhe auf der Terrasse genießen oder sich ins Bett legen wollte. Um Probleme in Zukunft zu vermeiden, sollte eine Schranke an dem Parkplatz am Schulzentrum installiert werden. Diese „Notlösung“ hatte Bürgermeister Otto Göppel nach einem Runden Tisch mit Anwohnern, Jugendlichen und der Polizei angekündigt. Nun ist es wieder Sommer – doch die Sperre fehlt.

Wie der Rathauschef auf Nachfrage sagt, ist die Schranke bereits bestellt, wurde jedoch noch nicht geliefert. „Sie sollte nun zügig kommen, noch in diesem Sommer“, so Göppel. Ob ihn in diesem Jahr erneut Beschwerden über Ruhestörungen am Weinrieder Feld erreicht hätten? „Bisher ist nichts zu mir vorgedrungen.“ Jedoch sei die Polizei nach wie vor in dieser Sache sensibilisiert und kontrolliere den Bereich nach Möglichkeit.

Dass es im Sommer etwas lauter werden kann und dass dies nicht immer auf Gefallen stößt, beweist auch ein Fall in Bellenberg, der sich in dieser Woche zugetragen hat: Ein 27-Jähriger bekam Besuch von der Polizei, weil er mittags ein Wohngebiet mit Musik aus seinem Auto beschallt hatte. Nach Aufforderung der Polizei reduzierte er die Lautstärke. Doch ein paar Stunden später mussten die Beamten erneut anrücken. Der 27-Jährige hatte den Regler der Lautsprecherbox wieder aufgedreht. Ihn erwartet nun, wie berichtet, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

In Babenhausen kommt es bisweilen auch andernorts zu Unmut über Lärm am Abend und in der Nacht. Etwa in der Nähe des Badeweihers, der im Sommer ebenfalls ein beliebter Treffpunkt ist. Auch im Marktrat kam dies kürzlich zur Sprache. Einzelne Räte berichteten von Autos, die mit lauter Musik ihre Runden drehen. Eine Festivität, die dort im Juni stattgefunden hatte, sei dagegen relativ ruhig verlaufen, so die Meinung.

Auch dieses Gebiet haben die Polizisten laut Göppel im Blick. Sie wirkten, wenn nötig, auf vermeintliche Störenfriede ein – auch wenn „gut zureden“ wohl nicht immer die gewünschte Wirkung erzielt, etwa wenn Alkohol im Spiel ist. Der Bürgermeister fügt jedoch hinzu: „Viele Anwohner haben ja auch Verständnis, solange der Lärm in einem gewissen Rahmen bleibt.“

