Nach langer Trennung ist das Ehepaar Dakakni wieder vereint

Plus Aus den Wirren des Krieges im Nahen Osten nach Vöhringen: Für Familie Dakakni war es ein sehr langer Weg. Yousef und Yumna Dakakni erzählen von ihrer Flucht.

Wenn Yumna Dakakni aus dem Fenster ihrer Wohnung blickt, empfindet sie Freude. Sie schaut auf blühende Gärten, die schmucke Häuser umgeben. Jahrelang sah sie nichts anderes als Trümmerfelder sowie Wohnungen in Schutt und Asche. Die 23-Jährige zuckt nicht mehr beim Geräusch eines Flugzeugs oder Hubschraubers zusammen, muss nicht nach einer Tasche mit dem Notwendigsten zum Überleben greifen, um damit in den Keller zu flüchten, weil Bomben fallen. Nach Jahren des Schreckens ist Vöhringen für sie eine heile Welt. Bisher lebte sie in Damaskus, bis ihr Mann Yousef Dakakni sie nach Deutschland holen konnte. Es war ein langer Weg.

Die Tür zur Wohnung ist weit geöffnet, der Duft nach frischem Dattelgebäck zieht durch den Raum. Yousef Dakakni, 28, zeigt stolz die Wohnung und gibt Hinweise, wo er was günstig erstanden hat. Der angehende Elektroniker für Betriebstechnik bei Wieland nimmt jeden Cent, den er nicht zum Leben braucht, und kauft ein Möbelstück. Noch ist nicht alles komplett, aber es sieht schon recht wohnlich aus. Auf Wandschmuck wird verzichtet, auch auf Gardinen – bis auf eine Ausnahme. Eine große Palästinenser-Fahne hängt vor einem Fenster. Es ist ein Bekenntnis.

Seine Großeltern stammen aus Bethlehem

Wenn beim Gespräch die Politik auch weitestgehend außen vor bleibt, so wird doch schnell die Meinung des Palästinensers deutlich. Israel habe den Palästinensern ihr Land weggenommen, um den eigenen Staat zu gründen. „Das werden wir auch in 100 Jahren nicht akzeptieren“, sagt Yousef Dakakni. Man muss ein wenig Mühe aufwenden, um das Gespräch in der vorgesehenen Spur zu halten. Denn es geht um Flucht, um die Sehnsucht nach einem besseren Leben, und nicht um den immerwährenden Zwist zwischen Israel und Palästina. Im Mittelpunkt steht die jetzige Situation, die junge Leute dazu bringt, Syrien zu verlassen. „Wir haben dort keine Heimat mehr, nur Krieg und Zerstörung. Eine Zukunft sehe ich für uns dort nicht“, sagt Yousef Dakakni. Die Bitterkeit in seiner Stimme ist nicht zu überhören.

Ein ruhiges Leben hat die Familie Dakakni nie geführt. Yousef Dakakni greift weit in die Vergangenheit zurück. Er berichtet aus einer Zeit, als er noch gar nicht geboren war. Seine Großeltern stammen aus Bethlehem. „Die Ruhe, in der meine Familie bis dahin gelebt hatte, war in dem Moment vorbei, als 1948 der Staat Israel gegründet wurde.“ Damals begann ein Krieg, der bis heute nicht beendet ist. Die Zerstörung griff auch auf Bethlehem über. Es herrschte Chaos. „Oma und Opa hatten kein Zuhause mehr, ihre Wohnung war kaputt.“ Sie flohen nach Syrien. „Damaskus war eine wunderbare Stadt“, schwärmt Dakakni noch heute. „Die verschiedenen ethnischen wie religiösen Gruppen wie Muslime, Juden und Christen lebten friedlich miteinander.“

Der arabische Frühling blühte auch in Syrien auf, die Menschen schöpften Hoffnung – mehr Demokratie, mehr Meinungsfreiheit. 2011 kam es zu einer friedlichen Demonstration junger Menschen. Sie wurde gewaltsam niedergeschlagen, berichtet der junge Syrer. Das Regime hatte vor allem junge Hochschulabsolventen im Visier. Nach Abschluss ihrer Studienzeit mussten junge Männer fünf Jahre zum Militär. Yousef Dakakni hatte an der Universität in Damaskus Elektronik für Betriebstechnik studiert. Ganz offen gesteht er, dass er durch fünf Jahre Militärdienst seine Zukunftsaussichten in großem Maße geschmälert sah. Wer sich nicht freiwillig meldete, wurde geholt, nicht gerade sanft, wie Dakakni anmerkt. Das sah er auf sich zukommen. Er sann auf Abhilfe. Ein Onkel von ihm wohnte in der Schweiz, der riet ihm, nach Deutschland zu gehen.

An der Uni in Damaskus lernten sich die beiden kennen

Seine Frau Yumna hatte Yousef Dakakni an der Uni kennengelernt und sie geheiratet. Aber das Glück währte nur zwei Monate. Denn für den jungen Mann wurde es Zeit, das Land zu verlassen, er hatte das Abschlussexamen in der Tasche. „Es ging mir nicht darum, dass ich meinem Land nicht dienen wollte, aber nicht diesem Regime, das seine Macht mit Terror durchsetzte.“ Das Paar trennte sich, mitnehmen konnte Yousef seine Frau Yumna nicht. Sie kam in Damaskus bei Verwandten unter, die in einem Stadtteil wohnten, der bevorzugtes Ziel des syrischen Militärs war. Denn dort wurden Rebellen vermutet. „Assad wollte alles auslöschen, was gegen ihn war“, sagt Dakakni.

Seiner Familie gelang es, nach Deutschland zu kommen. Der Vater war voraus gereist, um den Nachzug der Familie zu regeln. Aber Yumna, die Frau von Yousef, war nicht dabei. Sie saß im abgeriegelten Bezirk von Damaskus ohne irgendeinen Kontakt nach draußen. Sie wusste nicht, wo ihr Mann war. Als die Sperre nach mehreren Jahren endlich aufgehoben war, setzte die junge Frau alles daran, herauszufinden, wo ihr Mann sich aufhielt. Sie wusste, dass er nach Deutschland wollte und fand ihn schließlich. Die verwandtschaftlichen Beziehungen funktionieren gut. Einen Antrag auf Familiennachzug hatte ihr Ehemann schon eingereicht. Als schließlich das Visum da war, konnte sie reisen. Dem Flug nach Stuttgart stand nichts mehr im Wege. Von dort ging es nach Ulm, wo Familie Dakakni inzwischen Fuß gefasst hatte.

Die Stelle bei Wieland war für Yousef Dakakni ein Glücksfall

Nach langem Suchen fand Yousef Dakakni eine Stelle bei den Wieland-Werken. Das war für ihn ein Glücksfall. Aber er musste nochmals eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik durchlaufen. „Das ärgert mich schon ein bisschen, denn ich habe ja an der Uni in Damaskus studiert.“ Die erhoffte Wohnung fand das junge Paar in der Pfälzer Straße in Vöhringen.

Yousef und Yumna Dakakni fühlen sich wohl in Deutschland, wenngleich Sprache und Kultur so ganz anders als in Syrien sind. „Hier hat alles seine geordneten Wege“, sagen sie. Yumna erzählt, wie sehr sie das Glück genießt, nun mit ihrem Mann zusammen zu sein. Ihr Deutsch ist noch ein bisschen holprig, aber sie nimmt an Sprachkursen teil. Und sie kann ohne Angst leben. Das Paar ist zuversichtlich, dass Deutschland auf Dauer sein Zuhause wird.

