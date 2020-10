vor 18 Min.

Nikolauskonvoi startet auch im Corona-Jahr

Hier können Päckchen abgegeben werden

Im Dezember startet der Nikolauskonvoi des Vereins „Hinsehen und Helfen“ wieder nach Rumänien. Aufgrund der aktuellen Situation kann dieser aber nicht wie gewohnt ablaufen.

Trotz der Veränderungen durch die Corona-Pandemie sei das Elend der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen in Rumänien geblieben, berichtet der Verein. In einigen Bereichen sei es sogar noch schlimmer geworden. Deshalb organisiert der gemeinnützige Verein Hinsehen und Helfen unter der Schirmherrschaft von Landrätin Sabine Sitter (Landkreis Main-Spessart) und Landrat Hans Reichhart (Landkreis Günzburg) auch in diesem Jahr, trotz erschwerter Bedingungen, wieder sein Hilfsprojekt „Nikolauskonvoi“. Trotz vieler Hürden und Änderungen im Ablauf: Denn anstatt der sonst gesammelten Weihnachtspäckchen für jede Altersgruppe, die dann in einem privat organisierten Hilfskonvoi ganz ohne Verwaltungsaufwand in den Süden Rumäniens gefahren und dort den Kindern direkt übergeben wurden, soll es in diesem Jahr Überlebenspakete geben, die zentral verteilt werden.

Aktuell werden nach Angaben der Organisatoren in Rumänien besonders Lebensmittel, die nicht gekühlt werden müssen und Hygieneartikel aller Art benötigt. Aber auch neuwertige Spielsachen und Kuscheltiere, gut erhaltene Fahrräder und Kinderwagen sowie neue Winterkleidung werden gerne angenommen.

Zum Erfolg tragen jährlich viele ehrenamtliche Helfer aus der Region bei, darunter auch einige Schulen, Kindergärten und Vereine aus Weißenhorn und Umgebung. Weitere Informationen zur Hilfsaktion sowie Beispiele was in die Päckchen gepackt werden kann und die nötigen Paketaufkleber gibt es online unter www.nikolauskonvoi.de oder gedruckt als Flyer in einigen Weißenhorner Geschäften.

In der Nähe ist die Abgabe bis spätestens 13. November zum Beispiel beim Pflegedienst Medina in Vöhringen, der Manufaktur by Baier in Pfaffenhofen oder bei Familie Stocker in der Pestalozzistraße 9 in Weißenhorn möglich. Bei letzterer können die Pakete beispielsweise komplett kontaktlos im Hof abgegeben werden, um sich keinerlei Infektionsrisiko auszusetzen. Alternativ sammelt der Verein auch finanzielle Unterstützung mit einer Überweisung auf dessen Spendenkonto. (az)

