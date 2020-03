vor 31 Min.

Ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Gleich zwei Verstöße hat sich ein junger Mann in Bellenberg zu Schulden kommen lassen. Die Polizei überprüfte am Dienstag das amtliche Kennzeichen eines Autos, das in der Straße Am Bahndamm parkte. Dabei stellten die Beamten dem Polizeibericht zufolge fest, dass die Schilder für ein anderes Auto zugelassen waren.

Trotzdem konnte die Polizei einen 25-Jährigen ermitteln, der die Kennzeichen zwei Tage zuvor in Baden-Württemberg gestohlen und an seinem nicht zugelassenen Auto angebracht hatte. Damit war der 25-Jährige zu seiner Lebensgefährtin nach Bellenberg gefahren, obwohl er gar keinen Führerschein besitzt. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der junge Mann bereits Anfang März mit demselben Auto im Raum Buch unterwegs war, wo er geblitzt wurde. Den 25-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Urkundenfälschung und wegen Fahrens ohne Führerschein. (az)

