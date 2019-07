vor 58 Min.

Polizei deckt bei Kontrolle mehrere Straftaten auf

Der Polizei ist in Vöhringen an der Illerzeller Straße ein Auto mit polnischen Kennzeichen aufgefallen. Bei der Kontrolle deckten die Beamten mehrere Straftaten auf.

Am Samstagmittag ist der Polizei in Vöhringen an der Illerzeller Straße auf Höhe des Baggersees ein Auto mit polnischen Kennzeichen aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle an der Kemptener Straße in Senden stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrer des Wagens fest. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Der 27-Jährige durfte nicht weiterfahren, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Kontrolle in Vöhringen: Auch Mitfahrer haben nun Ärger am Hals

Doch auch seine Mitfahrer haben nun Ärger am Hals: Ein 37-Jähriger hatte in der Unterhose einen Stoffbeutel versteckt, der einige Gramm Marihuana und Amphetamine enthielt. Ein dritter Fahrzeuginsasse machte während der Kontrolle und der Anzeigenaufnahme mit seinem Handy Fotos der Polizeibeamten und verschickte diese über WhatsApp. Der 28-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Kunsturheberrechtsgesetz verantworten, sein Mobiltelefon wurde sichergestellt.

Weiteres aus dem Blaulicht-Report:

Hausmeister entdeckt Cannabispflanze in Vöhringer Wohnung

Unfall in Illertissen: Autofahrer nimmt Rollerfahrerin die Vorfahrt

Themen Folgen