Polizei löst eine Corona-Party in Illerrieden auf

Weil Zeugen ein verdächtiges Fahrzeug und verdächtige Männer vor einem Haus bemerkt hatten, rückte die Polizei nach Illerrieden aus. Dort feierten elf Personen eine Party.

Eigentlich hatte die Polizei an einem Anwesen in Illerrieden nur nach dem Rechten schauen wollen und musste dann eine Corona-Party auflösen. Vor dem betreffenden Haus wurden ein verdächtiges Fahrzeug und mehrere Männer gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, verschwand ein aufgeschreckter Mann plötzlich in dem beschriebenen Haus. Kurz darauf ging in dem Haus das Licht aus und es gingen dafür mehrere Taschenlampen an. Das kam den Beamten komisch vor.

Polizei umstellt Gebäude mit mehreren Streifen

Mit mehreren Streifen wurde das Haus umstellt. Währenddessen flüchteten zwei Personen aus dem Gebäude und konnten nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Erst nachdem es gelungen war, einen Bewohner mit Schlüssel zu ermitteln, wurde den Beamten Zugang gewährt. Drinnen war schnell klar, warum der Polizei nicht geöffnet worden war.

Insgesamt elf Personen im Alter von 19 bis 30 Jahren aus verschiedenen Haushalten hatten offensichtlich eine Party gefeiert. Bei der gab es reichlich Alkohol. Eine junge Frau war nicht mehr ansprechbar. Die 24-Jährige musste mit dem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gebracht werden. Die Anwesenden erwartet jetzt ein Bußgeld wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung. (AZ)

