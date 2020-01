06.01.2020

Rabatz in Gaststätte: 35-Jähriger schlägt Bekannten und den Wirt

Ein 35-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen in Vöhringen zwei Männer verletzt. Die Polizei rückt mit mehreren Streifenwagen an.

Vor einer Gaststätte an der Wielandstraße in Vöhringen hat ein 35-Jähriger am frühen Samstagmorgen einen Bekannten geschlagen und dabei verletzt. Der 42-jährige erlitt nach Angaben der Polizei eine Platzwunde an der Augenbraue. Anschließend begab sich der 35-Jährige in die Gaststätte und machte dort nach Angaben des 36 Jahre alten Wirtes „Rabatz“.

Zeugen der Rangelei riefen die Polizei

Der Wirt wollte den Störenfried deshalb wieder vor die Gaststätte geleiten. Doch auf dem Weg nach draußen schlug der 35-Jährige auch den Wirt. Es kam zum Gerangel zwischen den beiden, wodurch beide zu Boden stürzten. Dabei zog sich der Wirt leichte Verletzungen zu. Zeugen alarmierten die Polizei und gaben an, dass sich mehrere Personen schlagen würden. Daraufhin wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Diensthundeführer an den Einsatzort geschickt.

Der zwischenzeitlich geflüchtete Beschuldigte konnte von den Beamten in Tatortnähe gestellt werden. Sein verletzter Bekannter wurde zur Behandlung ins Krankenhaus nach Weißenhorn gebracht. Zuvor hatte er gegenüber den Beamten angegeben, den 35-jährigen Beschuldigten nicht anzeigen zu wollen. Beide Männer waren laut Polizei mit knapp zwei Promille stark alkoholisiert. (az)

