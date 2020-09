vor 2 Min.

Racheakt des Bürgermeisters? Spekulationen und Ärger um Lager für Erdaushub

Aushub von Straßen- und Kanalbauarbeiten wird derzeit im Gebiet Kapellenäcker in Weißenhorn zwischengelagert.

Plus Lastwagen fahren seit Tagen durch ein Wohngebiet in Weißenhorn und laden Erde ab. Das Landratsamt Neu-Ulm schaut sich die Sache jetzt genauer an.

Von Jens Noll

Wird hier eine Fabrikhalle gebaut? Ist es gar ein Racheakt des Bürgermeisters, weil es Widerstand gegen das angedachte Neubaugebiet „Kapellenäcker II“ gibt? Wilde Spekulationen mischen sich unter den Ärger von Anwohnern über schwere Lastwagen, die seit vergangenen Donnerstag durch die St.-Johannis-Straße fahren und bei der Vierzehn-Nothelfer-Kapelle Erdaushub abladen. Die Arbeiten hätten begonnen, ohne dass die Bürger vorher informiert wurden, teilt ein Nachbar des freien Grundstücks unserer Redaktion mit. Er spricht von einem merkwürdigen Vorgang.

Auch die Weißenhorner Stadträte waren über dieses Erdlager offensichtlich nicht informiert. Auf Nachfrage von Franz Josef Niebling ( CSU) äußerte sich die Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz (CSU) am Montagabend im Bauausschuss dazu. Sie vertrat Rathauschef Wolfgang Fendt, der sich krank gemeldet hatte. Wie Lutz berichtete, handele es sich um Erdaushub von Straßen- und Kanalarbeiten im Ahornweg. Dieser müsse zur Beprobung zwischengelagert werden. Die Fläche im Kapellenäcker sei das nächstgelegene städtische Grundstück, das sich dafür eigne, sagte Lutz.

Die Stadt Weißenhorn geht davon aus, dass keine Genehmigung nötig ist

Auf Nachfrage unserer Redaktion räumte Lutz am Dienstag ein, dass es besser gewesen wäre, die Anwohner vorher zu informieren. Das werde nachgeholt. Die Errichtung des Übergangslagers sei mit dem Landratsamt Neu-Ulm abgesprochen worden. Da es sich nur um eine kurzfristige Lagerung handle, sei keine Genehmigung nötig. Der Aushub werde wieder entfernt, sobald die Erde untersucht ist.

Das Landratsamt wird sich die Sache aber noch genauer anschauen. „Wir sind bislang davon ausgegangen, dass es sich um eine kleinere Baustelle handelt“, sagte Peter Dieling, Geschäftsbereichsleiter Umwelt, am Dienstag. Wenn es aber eine größere Maßnahme sei, dann sei eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung erforderlich.

Anwohner befürchten, dass das Material kontaminiert sein könnte. Das sei nicht unbedingt der Fall, betonte Lutz: „Jeder Boden, den man aushebt, muss beprobt werden, unabhängig davon, ob er belastet ist oder nicht.“

