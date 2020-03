07.03.2020

Rätin verlangt Kostenauflistung

Ilona Keller stellt Antrag zum Thema „Neue Mitte“

Kurz vor den Kommunalwahlen am Sonntag, 15. März, wendet sich die Babenhauser Markträtin Ilona Keller ( Freie Wähler) mit einem schriftlichen Antrag an Bürgermeister Otto Göppel ( CSU). Sie fordert darin eine Auflistung der Kosten, die bis zum jetzigen Zeitpunkt im Zusammenhang mit dem Projekt „Neue Mitte Babenhausen“ angefallen sind. Im Speziellen: das Geld, das an einen Städteplaner bezahlt wurde.

Sie habe ihren Antrag schon vor Wochen mündlich geäußert, jedoch keinerlei Rückmeldung erhalten, so Keller in der vergangenen Sitzung des Marktrats unter dem Tagesordnungspunkt „Sonstiges“. Daher wolle sie ihr Anliegen nun in schriftlicher Form festhalten.

Sie bittet die Verwaltung der Marktgemeinde in ihrem Antrag um eine „detaillierte Aufstellung der Leistungen und der damit zusammenhängenden Zahlungen bis zur nächsten Sitzung“. (stz)

Themen folgen