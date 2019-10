vor 22 Min.

Randalierer tritt mit Füßen nach Polizisten

Mann rastet in Vöhringen aus

Ein Mann ist am Freitag in den frühen Morgenstunden in seiner Wohnung in Vöhringen vollkommen ausgerastet. Ein Rettungsdienst, der bereits vor Ort war, rief die Polizei und bat um Unterstützung. Als zwei Beamte in der Wohnung ankamen, warf der 20-Jährige ein Glas aus dem Fenster und stürmte schreiend mit erhobenen Armen auf die Polizisten los.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der tobende Mann von den Beamten fixiert. Nach einer kurzen Ruhephase trat er mit den Füßen nach ihnen. Erst als er auch an den Beinen fixiert wurde, gab der 20-Jährige seinen Widerstand auf. Dem Polizeibericht zufolge stand er deutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Er wurde für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen. In dem Glas, das der Mann aus dem Fenster geworfen hatte, befand sich eine kleine Menge Marihuana. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Beamter bei dem Angriff leicht am Oberschenkel verletzt. Den Randalierer erwartet unter anderem eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (az)

