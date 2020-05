vor 16 Min.

Rennradfahrerin wird bei Unfall mit Lastwagen schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Samstag zwischen Regglisweiler und Weihungszell ereignet.

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Samstag gegen 17.10 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Regglisweiler und Weihungszell schwer verletzt worden. Dem Polizeibericht zufolge fuhr die 54-Jährige mit ihrem Rennrad in Richtung Weihungszell. Ein 45-jähriger Lastwagenfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, übersah die Frau – laut Polizei vermutlich wegen der tief stehenden Sonne – und fuhr von hinten auf sie auf.

Die Radlerin wurde in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (az)

