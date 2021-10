Auto überschlägt sich bei Roggenburg: Fahrerin wird verletzt

Auf dem Weg von Roggenburg nach Biberach kommt eine junge Frau mit ihrem Auto von der Straße ab. Feuerwehrleute müssen sie aus dem Wagen befreien.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Roggenburg und Biberach ist am Montagnachmittag eine junge Autofahrerin verletzt worden. Die 18-Jährige war nach Angaben der Polizei in Richtung Biberach unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr die steile Böschung neben der Straße mehrere Meter hinauf. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge und rollte zurück auf die Fahrbahn, wo es letztlich auf der Seite liegen blieb.

Die Staatsstraße 2019 war zwischen Roggenburg und Biberach gesperrt

Wie die Polizei weiter mitteilt, mussten Feuerwehrleute die 18-Jährige aus ihrem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde der jungen Frau Blut abgenommen. Den Sachschaden, der bei dem Unfall entstand, schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Die Staatsstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Die Feuerwehren Roggenburg, Biberach und Weißenhorn waren mit insgesamt etwa 20 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)