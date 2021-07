Beschwerden von Anwohnern: Weg in Biberach wird zur Tempo-30-Zone

Plus Auf Antrag von Anwohnern führt die Gemeinde Roggenburg Tempo 30 im Msgr.-Hornung-Weg in Biberach ein. Drei Gemeinderäte halten das für unnötig.

Am Msgr.-Hornung-Weg im Süden von Biberach werden neue Straßenschilder aufgestellt. Auf Beschluss des Roggenburger Gemeinderats wird dort eine Tempo-30-Zone eingeführt. Mit dem Tempolimit reagiert die Gemeindeverwaltung auf Beschwerden von Anwohnern.