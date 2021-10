Bischof weiht neuen Diakon in Roggenburg

Plus Frater Franziskus Schuler ist jetzt Diakon. Der Prämonstratenser ist aktuell in der Pfarreiengemeinschaft Babenhausen tätig.

Die Mitbrüder im Prämonstratenser-Kloster Roggenburg haben einen neuen Diakon in ihren Reihen. Während eines feierlichen Gottesdiensts in der Klosterkirche wurde Frater Franziskus Schuler von Bischof Bertram Meier zum Diakon geweiht. Pater Stefan Kling sprach daher von einem großen Tag des Dankes und der Freude.