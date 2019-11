16:25 Uhr

Run Bike Rock: Das Mega-Event wird familienfreundlicher

Plus Run Bike Rock war 2019 eine gelungene Veranstaltung. Es gab viele positive Rückmeldungen, aber auch einige Kritik. Warum das neue Konzept wichtig ist.

Von Jens Carsten

Das neue Konzept zu Run Bike Rock 2020 lässt vermuten: Die Veranstalter haben ihre Hausaufgaben gemacht. Nachdem es in diesem Jahr einige Kritik gab, werden bei der dritten Auflage des Sportevents Neuerungen umgesetzt. Dadurch wird das Mega-Event in Illertissen noch familienfreundlicher. Und genau das sollte eine Breitensportveranstaltung ja auch sein. Heuer hatte das nicht ganz so gut geklappt.

Wer heuer dabei war (oder die eindrucksvollen Fotos betrachtet), weiß: Auf dem proppenvollen Marktplatz konnten sich Kinder und Eltern leicht verpassen. Kein schönes Erlebnis für die Betroffenen. Gut, dass die Organisatoren nachsteuern. So ergibt es durchaus Sinn, die Läufe von Kindern und Erwachsenen zu trennen und den Jüngeren eine separate Zone zu bieten. Das Signal: Kritische Stimmen werden ernst genommen und es gibt die Bereitschaft, auch kleine Stellschrauben nachzujustieren. Das ist umso bemerkenswerter, weil die Bilanz von Run Bike Rock 2019 denn doch überwiegend positiv ausgefallen ist. Tausende Menschen liefen, radelten und feierten in Illertissen mit. Und das weitgehend reibungslos. Run Bike Rock: Veranstalter zeigen Empathie für Besucher Nun beweisen die Veranstalter Fingerspitzengefühl – und machen Run Bike Rock dadurch noch größer. Und das nicht im Sinne eines neuen Teilnehmerrekords, sondern durch Empathie, Leidenschaft und den Willen, eine tolle Veranstaltung für Illertissen und die ganze Region noch besser zu machen. Gut gemacht, Orga-Team! Was ist alles neu bei Rund Bike Rock 2020: Lesen Sie dazu auch: Run Bike Rock Illertissen: 2020 soll vieles anders laufen

