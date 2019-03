20:00 Uhr

Sanomed will bald in Vöhringen bauen

Das Neu-Ulmer Unternehmen zieht demnächst nach Vöhringen. Die Weichen dafür sind bereits gestellt.

Von Ursula Katharina Balken

Nach eineinhalb Jahren Planungszeit sind nun die Weichen für den neuen Gebäudekomplex des Unternehmens Sanomed, der in Vöhringen gebaut werden soll, gestellt. „Der Spatenstich erfolgt bald“, sagt Janine Edwards, Leiterin des Strategischen Marketings des Unternehmens, das auf die Herstellung von Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert ist.

Das Grundstück hatte die Firma 2017 im Nordosten der Stadt erworben (wir berichteten). Dabei handelt es sich um eine fünf Hektar große Fläche. Investiert wird nach Auskunft Edwards ein Millionenbetrag. Im Zuge der Wachstumsstrategie und der Nachfrage am Markt will Sanomed die Kapazitäten erweitern, was am bisherigen Standort in Neu-Ulm aus räumlichen Gründen nicht möglich ist. „Es entsteht Platz für neue Technologien und Expansion, somit gibt es auch mehr Arbeitsplätze“, sagt Edwards.

Sanomed: Mehr Platz für neue Technologien

Auf dem Grundstück, für das ein neuer Bebauungsplan von der Stadt aufgestellt wurde und eine Änderung der Flächennutzungsplanung nötig wurde, wird ein dreiteiliger Gebäudekomplex entstehen, der aus einem Verwaltungsgebäude, einer Produktions- und Lagerhalle besteht. Die Firma versichert, dass der Block komplett eingegrünt wird. Außerdem ist ein Outdoor-Fitnessparcours für die Mitarbeiter geplant.

Sanomed ist eigenen Angaben zufolge Marktführer auf dem Gebiet flüssiger Nahrungsergänzungsmittel und will mit der Neuinvestition seine Position auf dem Markt stärken und auch weiterhin positiv beeinflussen, heißt es in einer Pressemitteilung. Aktuell arbeiten 130 Mitarbeiter bei Sanomed.

