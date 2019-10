vor 40 Min.

Schmorbrand in Festhalle des Gymnasiums

In der Festhalle des Illertisser Gymnasiums hat es am frühen Samstagnachmittag einen Schmorbrand gegeben. Der Männerchor war gerade dabei, für ein Chorkonzert am Samstagabend seine Generalprobe abzuhalten, als plötzlich Rauch aus dem Bühnenkeller auf die Bühne aufstieg.

Wie sich herausstellte, hatte es einen technischen Defekt an der Musik- und Lautsprecheranlage gegeben. Die Feuerwehr rückte an, wobei der Schmorbrand schnell gelöscht war. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Auch das Chorkonzert kann am Samstagabend wie geplant in der Festhalle des Gymnasiums stattfinden. (AZ)

