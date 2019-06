vor 7 Min.

Schwerer Unfall in Illertissen: Rettungshubschrauber landet

In Illertissen hat sich am Donnerstagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen sollen ein Radfahrer und ein Lastwagen beteiligt sein.

In Illertissen hat sich am Donnerstagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen sollen ein Radfahrer und ein Lastwagen beteiligt sein. Der Unfallort befindet sich angeblich auf Höhe des V-Markts. Näheres ist noch unklar. Nach Informationen unserer Zeitung, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Er soll demnächst landen. Es kommt in Illertissen dadurch auch zu Verkehrsbehinderungen. (az)

