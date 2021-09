Senden

vor 34 Min.

Vorfahrt missachtet: Zwei Autos stoßen in Senden zusammen

An der Ecke Danziger Straße/Berliner Straße in Senden ist ein 89-Jähriger mit seinem Auto gegen einen querenden Pkw geprallt.

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag bei einem Unfall in Senden entstanden. Beim Abbiegen in die Berliner Straße machte ein älterer Autofahrer einen Fehler.

