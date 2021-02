vor 35 Min.

Sie war Wirtin mit Leib und Seele: Meßhofen trauert um Wilhelmina Kolb

Wihelmina Kolb, die frühere Wirtin des beliebten Gasthofs mit Brauerei in Meßhofen, ist am 14. Februar gestorben.

Plus Im Alter von 97 Jahren ist Wilhelmina Kolb, langjährige Wirtin in Meßhofen, gestorben. Auch im hohen Alter pflegte sie den Kontakt zu den Gästen.

Von Jens Noll

Wenn es kein Corona gäbe und das Wirtshaus in Meßhofen regulär geöffnet hätte, dann würden dort in diesen Tagen sicherlich viele Anekdoten erzählt werden über Wilhelmina Kolb. Der Roggenburger Ortsteil trauert um die langjährige Wirtin des bekannten Brauereigasthofs. Sie ist am 14. Februar im Alter von 97 Jahren gestorben.

"Sie war Wirtin mit Leib und Seele", sagt Elisabeth Mendel über ihre Mutter. Sie sei einfach da gewesen für ihre Gäste - und das auch nach ihrer aktiven Zeit als Wirtin. Nachdem ihr Sohn Clemens Kolb und dessen Frau Margit in den 1990er-Jahren das Wirtshaus übernommen hatten, schaute Wilhelmina Kolb, die nebenan wohnte, noch immer regelmäßig vorbei. Auch im hohen Alter noch.

Bis zum ersten Lockdown im Frühjahr 2020 habe sie sich zu den Gästen gesetzt, erzählt Elisabeth Mendel. "So war außer den Wirten jemand da, der zuhört und sich mit den Gästen unterhält. Das haben viele Leute geschätzt." Auch zum Schafkopfen ging Wilhelmina Kolb regelmäßig - selbst "wenn's bloß a Stündle war", sagt Mendel.

Die Brauerei Meßhofen gibt es seit 1841

Seit 1841 besteht der Traditionsgasthof mit Brauerei. Unter dem Nachnamen Bader wurde Wilhelmina Kolb 1923 in Meßhofen geboren. Ihre Eltern führten den Familienbetrieb in dritter Generation. Als der Vater Hilfe brauchte, stellte er Anton Kolb ein, der gelernter Brauer und Mälzer war. So lernte Wilhelmina ihren zukünftigen Mann kennen. Nach der Hochzeit stieg auch die junge Frau voll ins Geschäft ein.

Auch nach ihrer aktiven Zeit als Wirtin kam Wilhelmina Kolb regelmäßig ins Meßhofer Wirtshaus, um sich mit den Gästen zu unterhalten. Bild: Alexander Kaya (Archivfoto)

"Früher hat sich in der Wirtschaft alles abgespielt", erzählt ihre Tochter heute. Von Familienfeiern über Trauerfeiern bis zu Vereinsversammlungen - noch mehr als heute war das Wirtshaus der Treffpunkt schlechthin im Ort. Es gab also viel zu tun für die Wirtin. Für ein musikalisches Hobby, in dem Fall das Zither-Spiel, das Kolb gelernt hatte, blieb da keine Zeit. Anders sah es beim Kartenspielen aus. "Für die Skatrunde ist sie gerne noch bis nachts um drei gehockt", erinnert sich ihre Tochter.

Einen Ausgleich zum arbeitsreichen Alltag fand Wilhelmina Kolb in der Natur. Sie sei sehr gerne in den Wald gegangen und habe Beeren und Pilze gesammelt, berichtet Mendel - und wundert sich, wie die Wirtin dafür noch die Zeit aufbringen konnte. Insgesamt vier Kinder hat das Paar großgezogen: Elisabeth, Clemens, Adalbert und Norbert. Hinzu kommen acht Enkel.

Wilhelmina Kolb spielte Zither und sang im Kirchenchor

Nach der Übergabe des Wirthauses an die nächste Generation konnte sich Wilhelmina Kolb wieder verstärkt der Musik widmen. Sie frischte ihre Kenntnisse im Zither-Spielen auf und unterhielt damit die Gäste. An die schönen Zitherabende in der Adventszeit erinnern sich viele Leute noch gerne zurück, wie Elisabeth Mendel erzählt. Auch als Sängerin im Kirchenchor war Kolb aktiv. Ihr Mann starb bereits im April 1994.

Die Trauerfeier für Wilhelmina Kolb, die zwei Monate vor ihrem 98. Geburtstag aus dem Leben schied, findet nur im engsten Familienkreis statt. Das Requiem allerdings können sich Interessierte im Internet anschauen. Es soll in den nächsten Tagen auf dem Youtube-Kanal "Prämonstratenser-Kloster Roggenburg" abrufbar sein.

