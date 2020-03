21.03.2020

Sie würden jederzeit wieder heiraten

Das Ehepaar Kocakaplan, das aus Anatolien stammt, ist in Illertissen heimisch geworden

Von Regina Langhans

Die Feier ihrer goldenen Hochzeit kürzlich im Café Schneewittchen in Illertissen hatten sich Güzede und Yusuf Kocakaplan eigentlich anders vorgestellt: mit vielen Gratulanten und vor allem dem Bürgermeister der Stadt. Das sich ausbreitende Coronavirus hat alles infrage gestellt. Weil sie sich aber schon so darauf freuten, wurde am vergangenen Dienstag dennoch gefeiert – im engsten Familienkreis. Der fiel mit sechs Kindern, zwölf Enkeln und einem Urenkelkind gar nicht so klein aus. Und Grund zum Feiern hatten die Kocakaplans – beide gehen auf die 70 zu – ganz gewiss, da sie derselben Meinung sind: „Klar, wir würden sofort wieder heiraten, stünden wir noch einmal vor dieser Entscheidung.“

Die heutigen Illertisser stammen aus einem kleinen Dorf in Anatolien, wo sie schon sehr jung heirateten. Danach absolvierte Yusuf Kocakaplan seine Pflichtzeit bei der Armee, die etwa eineinhalb Jahre dauerte. Währenddessen starben sein Vater und seine Großeltern, die Mutter verlor er schon 15 Jahre früher. Somit hatte seine Frau Güzede kaum noch Bezugspersonen im Dorf und sah sich auf sich selbst gestellt.

Sie ergriff mithilfe ihres Vaters die Chance, als Gastarbeiterin nach Deutschland zu kommen. Im Jahr 1973 wurde die Einreise genehmigt und Güzede Kocakaplan erreichte nach tagelanger Zugfahrt ihr Ziel. Die Strapazen und das fremde Land forderten ihre ganze Kraft. Zumal sie ihre zwei kleinen Kinder, die noch in der Türkei zur Welt kamen, dort in der Obhut von Verwandten zurücklassen musste. Erst 1975 war es Yusuf möglich, seiner Frau, der Gastarbeiterin, nachzufolgen. Eine Arbeitserlaubnis gab es für ihn auch nicht sofort. Im Jahr 1978 schließlich konnten sie ihre zwei Erstgeborenen nachholen, sodass die Familie komplett war. Denn eigentlich verbanden sie mit ihrem Aufenthalt einen Traum, der da hieß: Einige Jahre in Deutschland zu arbeiten, einiges anzusparen und dann mit einem Traktor wieder in ihr Dorf zurückzukehren und weiter die Felder zu bestellen. Wie sie es gelernt hatten.

Es kam anders, je mehr die Zeit voranschritt, Kinder zur Welt kamen und in die Schule gehen mussten. Die Familie wuchs mit Deutschland und allem was dazugehört zusammen, fühlte sich integriert. Rückblickend fügt Güzede Kocakaplan an: „Hätte ich die Wahl gehabt zur Schule zu gehen und womöglich zu studieren, wäre das meine erste Entscheidung gewesen. Denn heiraten kann ich auch später.“ Das war wohl auch ausschlaggebend dafür, dass sie alles daran setzte, ihren Kindern eine Berufsausbildung oder gar ein Studium zu ermöglichen. Das Leben im Dorf in der türkischen Heimat habe ihr keine große Auswahl geboten, somit aber auch nicht die Qual der Wahl, sagt sie. Um 50 Jahre zusammenzubleiben, brauche es gegenseitigen Respekt, Liebe und keine Geheimniskrämerei voreinander, sagen die Kocakaplans. Das wünschen sie sich auch für ihre Großfamilie, dass jeder ein zufriedenes Leben führen kann. Mit dem richtigen Partner an der Seite und im Alter nicht alleine bleibe. Jungen Leuten würden die beiden mitgeben wollen: „Wichtig ist, auf sein Herz zu hören und auch dann Respekt und Ruhe zu bewahren, wenn nicht sofort alles klar ist.“ Man lerne ein Leben lang.

