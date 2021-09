Sinningen

vor 19 Min.

Hochwasserschutz in Sinningen: Ein Damm, zwei Männer und viel Ärger

Franz Gutser (links) und Xaver Bühler in Sinningen. An dieser Stelle soll in Zukunft der neue Damm verlaufen.

Plus Um die Sinninger vor Hochwasser der Iller zu schützen, soll am Ortsrand ein neuer Damm gebaut werden. Zwei Anwohner sind sauer. Und das aus mehreren Gründen.

Von Maximilian Sonntag

Franz Gutser steht in Arbeitskleidung und mit einem Filzhut auf dem Kopf vor seinem Haus in Sinningen. Sein Freund Xaver Bühler, ehemaliger Ortsvorsteher, ist auch da. Er hat einen Stapel an Blättern in der Hand. Seiten über Seiten mit Plänen und Skizzen von einer Baumaßnahme, die bei beiden Männern für Frust sorgt. Ein Damm zum Schutz vor Hochwasser der Iller soll sich bald wie ein "U" um Franz Gutsers Haus schlängeln.

