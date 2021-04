Stadtradeln: Der Landkreis Neu-Ulm tritt wieder in die Pedale

Im vergangenen Jahr haben die Teilnehmer im Landkreis Neu-Ulm beim Stadtradeln 421.000 Kilometer zurückgelegt. Dieses Jahr sollen es noch mehr werden.

Der Landkreis Neu-Ulm tritt auch in diesem Jahr in die Pedale und nimmt an der deutschlandweiten Aktion Stadtradeln teil. Jetzt können sich interessierte dafür anmelden.

Geradelt wird vom 5. bis 25. Juli. In diesem Zeitraum können alle, die in den Kommunen des Landkreises leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne des Klima-Bündnisses mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Die erradelten Kilometer werden online auf der Stadtradeln-Webseite eingetragen. Dort ist dann auch zu sehen, wie viel CO 2 vermieden wurde.

Stadtradeln im Landkreis Neu-Ulm: Jetzt kann man sich schon anmelden

Anmelden können sich Interessierte schon jetzt auf der Internetseite der Aktion (teilnehmende Städte und Gemeinden sind hier verlinkt). Dabei ist es möglich, einem offenen Team (zum Beispiel Landkreis Neu-Ulm) beizutreten oder selbst ein Team zu gründen. Als zusätzlichen Ansporn gibt es Auszeichnungen und Preise zu gewinnen, die voraussichtlich im September verliehen werden.

Im Landkreis nehmen zusätzlich die Städte Illertissen, Senden, Weißenhorn und Vöhringen, die Gemeinden Elchingen, Holzheim, Nersingen und Roggenburg sowie der Markt Pfaffenhofen teil. Die Stadt Neu-Ulm radelt vom 7. Juni bis 27. Juni. Damit haben die Neu-Ulmer wieder die Möglichkeit, in beiden Zeiträumen mitzuradeln.

"Ziel der Stadtradeln-Aktion ist, ein Zeichen für die klimafreundliche Fortbewegung auf zwei Rädern zu setzen und unseren Landkreis mit weniger Verkehrsbelastung noch lebenswerter zu gestalten", sagt Landrat Thorsten Freudenberger, der sich selbst auch wieder an der Aktion beteiligen will.

Gefährliche Stellen im Kreis Neu-Ulm über Meldeplattform benennen

Für den Landkreis Neu-Ulm nahmen im vergangenen Jahr 1632 Landkreisbürgerinnen und -bürger an der Aktion teil, die insgesamt 421.299 Kilometer radelten und so rund 62 Tonnen CO 2 vermieden. Landrat Freudenberger glaubt, dass sich das Ergebnis dieses Jahr noch übertreffen lasse. Das ausgebaute Radverkehrsnetzwerk biete dafür die besten Voraussetzungen.

Während des Stadtradelns und darüber hinaus ist für die teilnehmenden Kommunen im Landkreis auch die Meldeplattform Radar freigeschaltet. Dabei handelt es sich um ein Online-Angebot des Klima-Bündnisses. Mit der Stadtradeln-App oder über das Internet können Bürgerinnen und Bürger auf störende oder gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam machen und diese über die Plattform melden. (AZ)

