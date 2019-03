15:30 Uhr

Stromausfall: Plötzlich bleibt der Fahrstuhl stecken

Die Feuerwehr muss spät Abends zum Carnac-Platz nach Illertissen ausrücken. Dort sind zwei Menschen gefangen.

Plötzlich bleibt der Fahrstuhl stecken – für Menschen mit Platzangst dürfte das eine Horrorvorstellung sein. Souverän reagierten in dieser Situation am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr in Illertissen zwei Personen, die im Aufzug der Garage am Carnac-Platz eingeschlossen waren.

Nicht mal der Notrufknopf funktionierte

Wegen eines Stromausfalls konnten sie über den Notrufknopf keine Hilfe holen, aber sie hatten ein Mobiltelefon dabei. Die verständigte Feuerwehr konnte die Eingeschlossenen befreien. (az)

