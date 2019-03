08.03.2019

Suizid: Wissenschaftlerin aus Illertissen erforscht ein Tabu-Thema

Schwere Depressionen und Selbstmordgedanken sind Tabu-Themen. Und das erhöht das Risiko für die Betroffenen. Als Forscherin will Nathalie Oexle aus Illertissen helfen, Missstände abzubauen.

Plus Nathalie Oexle widmet sich als Juniorprofessorin am Bezirkskrankenhaus Günzburg der sogenannten Lebensmüdigkeit. Sie will Betroffene aus dem „dunklen Eck“ holen.

Von Georg Schalk

Nathalie Oexle aus Illertissen ist Juniorprofessorin – als einzige im Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg. Wir haben mit der 31-Jährigen darüber gesprochen, warum sie die sozialpsychiatrische Forschung so faszinierend findet. Und wie sie Menschen mit Selbstmordgedanken helfen will.

Weiter mit Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

immer top informiert

optimiert für alle Endgeräte Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiter mit Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

immer top informiert

optimiert für alle Endgeräte Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+ Paket Meine Vorteile Schließen