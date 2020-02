13:33 Uhr

Technik überführt einen Handy-Dieb

Ein Illertisser Handybesitzer hatte sein Gerät gegen Unbefugte gesichert. Als ihm jetzt ein Dieb das Gerät wegnahm, zahlte sich das aus: Das Gerät selbst machte ein Foto des Täters.

Das Mobiltelefon selbst lieferte den entscheidenden Beweis: Ein Handydiebstahl in Illertissen am Dienstagnachmittag ist schnell aufgeklärt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Dieb zwischen 12 und 17 Uhr im Bereich der Krankenhausstraße eine günstige Gelegenheit genutzt und dem Geschädigten das Gerät entwendet. Allerdings hatte der Besitzer diverse Sicherheitseinstellungen an seinem Handy aktiviert.

Der Dieb versuchte mehrmals, de PIN zu knacken

Als der Unbekannte mehrmals versuchte, den PIN zu knacken, fertigte das Gerät ein Foto von ihm und sendete es an den Geschädigten. Das Bild führte schließlich zu einem 33-jährigen Verdächtigen und dessen weiblicher Begleitung. Die eingeschaltete Polizei konnte den 33-Jährigen schließlich als Täter des Diebstahls überführen und das Smartphone bei ihm sicherstellen. Es wurde im Anschluss seinem rechtmäßigen Besitzer übergeben. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen