16:45 Uhr

Tennisschläger im Wert von 3000 Euro verschwinden

Aus einer Turnhalle an der Geschwister-Schloss-Straße in Illertissen hat ein unbekannter Täter 30 Tennisschläger gestohlen.

Ein Unbekannter hat aus einer Turnhalle in Illertissen Sportutensilien gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Über das zurückliegende Wochenende hat ein unbekannter Täter 30 Tennisschläger aus einer Turnhalle in der Geschwister-Scholl-Straße in Illertissen gestohlen. Die Rakets verschiedener Marken waren nach Angaben der Polizei in einem Geräteraum verstaut und befanden sich samt Schutzhüllen in zwei großen Sporttaschen. Der oder die unbekannten Diebe entwendeten die Sportutensilien komplett. Über das Wochenende nutzten mehrere Sportgruppen berechtigt die Turnhalle. Der Beuteschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (az)

