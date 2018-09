vor 54 Min.

Tierdrama in Vöhringen: Schäferhund stürzt sich auf Dackel

In Vöhringen hat sich ein Tierdrama ereignet: Ein Schäferhund stürzte sich auf eine Dackel und verletzte ihn schwer. Der Angreifer muss künftig wohl einen Maulkorb tragen (so wie das Tier in unserem Foto).

Nach einem Vorfall in Vöhringen muss der Halter eines Vierbeiners wohl mit Konsequenzen rechnen.

Von Felicitas Macketanz

Gina Fahl ist fassungslos: Ihr dreijähriger Dackel Charly befindet sich in der Babenhauser Tierklinik – er wurde von einem Schäferhund attackiert und schwer verletzt.

„Ich habe wie jeden Abend meine Runde durch Vöhringen gedreht“, sagt die 27-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. In der Nähe der Nibelungen- und Herbststraße sei es dann zu dem Zwischenfall gekommen: Ein freilaufender Schäferhund habe sich auf den Dackel gestürzt, ihn gepackt und gebissen, erzählt Fahl. „Der Besitzer hat nichts unternommen“, meint sie. Ihr Hund habe geblutet, sei aus dem Halsband geschlüpft und nach Hause gerannt – der Schäferhund hinterher. Er habe Charly weiterhin malträtiert, bis Fahl ihn mit einem Pfefferspray abwehren konnte. Der Besitzer soll der 27-Jährigen dann lediglich seine Visitenkarte mit den Worten „Ich bin versichert“ überreicht haben. Für Fahl unvorstellbar. Sie habe ihren Frust bereits in den sozialen Netzwerken geteilt, ein Passant habe die Polizei über den Vorfall in Vöhringen informiert.

Alexander Kurfürst von der Dienststelle in Illertissen bestätigt den Hundeangriff. „Der ist aus einem Auto ausgebüxt und auf den Dackel losgegangen“, sagt er. Und betont: „Das war kein vorsätzliches Handeln.“ Der Besitzer hätte sein Tier zwar unter Kontrolle bringen müssen und er hätte die Aufsichtspflicht für den Vierbeiner, einen Vorwurf könne die Polizei dem Mann trotzdem nicht machen, schließlich sei der Hund plötzlich unvorhersehbar aus dem abgestellten Auto gesprungen. Kurfürst spricht von einer tragischen Einzelfall. Für die Tierarztkosten müsse nun die Versicherung des Schäferhunde-Halters aufkommen. „Es handelt sich hier um eine zivilrechtliche Angelegenheit.“

Vöhringen: Es sind 709 Hunde gemeldet

Insgesamt sind in der Stadt Vöhringen 709 Hunde gemeldet. Aber mit solch einem Ausnahmefall habe er noch nie zu tun gehabt, sagt Jürgen Herzog vom Hauptamt der Kommune. „Das ist wirklich ein extremer Einzelfall.“ Eine Leinenpflicht bestehe nicht, obwohl das Thema schon mehrmals im Stadtrat besprochen wurde. Dennoch geht Herzog davon aus, dass in Zukunft der genannte Schäferhunde entweder immer angeleint werden oder einen Maulkorb tragen muss. „Man kann davon ausgehen, dass es so kommen wird.“ Sobald die Polizei die Fakten an die Stadt gemeldet hat, werde über eine Anordnung gesprochen. Bisher, so Herzog, gebe es keinen Hund mit Maulkorbpflicht in Vöhringen. Der Schäferhunde-Halter war gestern nach mehrmaligen Anrufen nicht zu erreichen.

Ein anderes Tierschicksal war das von Kater Edi in Kellmünz: Lesen Sie dazu auch Wer hat Kater Edi erschossen? und Ist Kater Edis Schicksal kein Einzelfall?.

Themen Folgen