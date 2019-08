16:30 Uhr

Todesursache nach Brand in Memmingen noch unklar

Ein 29-Jähriger kam in der Nacht zum Donnerstag ums Leben.

Warum ein 29-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag bei einem Brand in der Memminger Innenstadt ums Leben kam, ist weiter unklar. Die Ergebnisse einer Obduktion zur Todesursache liegen nach Polizeiangaben erst Anfang dieser Woche vor. Außerdem soll ein Gutachter des Landeskriminalamts klären, warum das Feuer in der Memminger Wohnung am späten Mittwochabend ausbrach. Offen ist, ob der Mann beispielsweise Raucher war oder es einen technischen Defekt gab. Hinweise auf eine Straftat liegen bisher laut Polizei nicht vor.

Nachbarn und Besucher einer nahen Gastwirtschaft hatten gegen 23 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und eine Scheibe des bungalowähnlichen Gebäudes eingeschlagen, wo sie den Bewohner vermuteten. Ihnen schlugen allerdings starker Qualm und dann auch Flammen entgegen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den 29-Jährigen nur noch tot aus der zerstörten Wohnung bergen. (arz)

